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В городской библиотеке проходит муниципальная выставка детского творчества «Цветы для мамы»

15 марта 2017, 13:10
В городской библиотеке проходит муниципальная выставка детского творчества «Цветы для мамы»
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Наступила весна. А первый весенний праздник – это праздник мам и бабушек. Слово «мама» всегда ассоциируется с любовью, добротой и лаской. Мама – самый близкий человек, который заботится о нас, несмотря на наш возраст, статус, семейное положение.

С 10 марта 2017 года и до конца месяца в Центральной детской библиотеки города Гусева будет работать муниципальная выставка детского творчества «Цветы для мамы». На выставке представлены более 80 работ обучающихся МАУ ДО «ДЮЦ» и учащихся школ Гусевского городского округа, а также кадетов Филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК».

Открытие выставки стало подарком для посетителей. Здесь прощли мастер-классы педагогов дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ»: Пехтеревой Светланы Ивановны, Губинской Натальи Васильевны, Рунг Анны Александровны, где можно было научиться делать цветы различной сложности своими руками.

Приглашаем родителей и гостей нашего города посетить выставку и оценить детские работы.
Теги: выставка ДЮЦ библиотека кадеты
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