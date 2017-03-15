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Декада экологических знаний в городской библиотеке

15 марта 2017, 16:27
Декада экологических знаний в городской библиотеке
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2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель - привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере.

В рамках Года экологии в Гусевской Центральной библиотеке проходит декада экологических знаний «Мы и мир вокруг нас». В ходе декады сотрудники библиотеки провели цикл интересных и познавательных мероприятий для студентов Гусевского агропромышленного колледжа, Гусевского политехнического техникума и учеников МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева.

Участники литературного часа «Писатели и поэты о природе» знакомились с произведениями русских писателей и поэтов, творчество которых посвящено природе. Молодежь активно участвовала в акции «Чистая экология - здоровая жизнь» , принимала участие в интеллектуальной игре «Знатоки природы» и других экологических мероприятиях.
Теги: библиотека
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