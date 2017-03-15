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В Гусеве предприниматели вынуждены перевозить сельхозтехнику с нарушением правил

15 марта 2017, 18:17
В Гусеве предприниматели вынуждены перевозить сельхозтехнику с нарушением правил
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Во вторник на заседании правительства Калининградской области уполномоченный по правам предпринимателей Георгий Дыханов представил свой доклад. В ходе доклада упоминается также и проблема в Гусевском городском округе, где говорится, что в муниципалитете лишь две машины ГИБДД, поэтому предприниматели вынуждены перевозить сельхозтехнику по дорогам, нарушая правила.

Широко известная проблема наказания за перевес по осям грузовиков с сыпучими грузами до сих пор так и не решена на уровне Минтранса РФ. Фактически любой грузовик, перевозящий песок на многочисленные стройки в регионе, можно при желании оштрафовать аж на 500 тыс рублей. Такая же ситуация и с сельхозтехникой. Перевозить её по дорогам общего пользования, отметил Дыханов, можно по существующим правилам лишь в сопровождении машин ГИБДД. «Но область изрезана дорогами настолько плотно, что перемещение сельхозтехники невозможно без пересечения дорог общего пользования, — заявил бизнес-омбудсмен. — А, к примеру, в Гусеве лишь две машины ГИБДД, поэтому предприниматели вынуждены переезжать по дорогам на свой страх и риск и возникают штрафы».

Более подробно о докладе бизнес-омбудсмена написано на сайте «Новый Калининград Ru».
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# 1 Сергей
Вчера, 19:48   Гости  
"в Гусеве лишь две машины ГИБДД" кому Вы чешите. А остальные машины на обед и с дома на работу ездить.
У них - мерс. 2 лады, шкода, пассат.
ЦитироватьОтветить1
# 2 Просто гость
Вчера, 19:50   Гости  
Цитата: Сергей
"в Гусеве лишь две машины ГИБДД" кому Вы чешите. А остальные машины на обед и с дома на работу ездить.
У них - мерс. 2 лады, шкода, пассат.

На 3 района?
ЦитироватьОтветить0

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