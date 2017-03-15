Бабушка из Гусева стала звездой интернета
15 марта 2017, 18:08
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87-летняя Валентина Федотьевна Симакова выразила в социальной сети своё мнение относительно утечки мозгов за границу. Пользователи делают многочисленные репосты яркого высказывания. Что зацепило россиян, как Валентина Федотьевна относится к славе в интернете, в эксклюзивном материале корреспондента «ГТРК «Калининград» Виталия Хвалея из Гусева.
— Здесь у меня будут цветы.
— А что ещё посажено у вас?
— Тюльпаны уже всходят и пионов очень много.
В палисаднике цветут подснежники, а интернет известность свалилась, как снег на голову. Всего за 2 дня слова Валентины Федотьевны об учёных, пользователи сети разобрали на цитаты. Пенсионерка привыкает к новому статусу, уже есть предложения о создании собственного блога.
— Мне очень не нравится, что наших учёных отпускают работать за границу. Зачем? Пусть Россию мою поднимают.
Выступление пенсионерки было записано в Гусевском краеведческом музее. За 50 секунд бабушка высказала всё, что на душе у миллионов.
Валентина Симакова, жительница Гусева:
— А больше тут и слов не найти, чтобы сказать. Но на кого вы оставляете страну, на меня что ль?
В войну семья Валентины Симаковой активно помогала партизанам. В отместку немцы уничтожили родовое гнездо на Брянщине. После войны в числе первых переселенцев многодетная крестьянская семья поднимала Янтарный край из руин. Земля не чужая. Ещё в Первую мировую дедушка Валентины Федотьевны — Никита Жигалёнков — сложил голову в знаменитом Гумбинненском сражении.
Валентина Симакова, жительница Гусева:
— У нас в Гусеве стоит памятник: солдат в атаку идёт. Я подхожу и говорю: «Дед Никита, охраняешь меня». Это мой дед.
Семья Валентины Симаковой бережно хранила старинные напевы и обряды. Нотной грамоты не знали. Однако фольклорная мощь семейного ансамбля получила всесоюзное признание.
— Она — ходячая энциклопедия. Глянь-ка – репертуар на Москву. Сохранила всё, что пели в Москве.
Выступали в Кремле. Фото Валентины Федотьевны — на обложке журнала «Крестьянка» и на советских открытках с миллионными тиражами. Валентину Федотьевну называют бабушкой всех народных коллективов Калининградской области.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Как посеял Семён гречку, тары-бары, бум-бум-бум. На бугреке возле речки, тары-бары бум-бум-бум. Браво! Валентина Федотьевна Симакова и Виталий Хвалей. Вести Калининград. Ура!
— Здесь у меня будут цветы.
— А что ещё посажено у вас?
— Тюльпаны уже всходят и пионов очень много.
В палисаднике цветут подснежники, а интернет известность свалилась, как снег на голову. Всего за 2 дня слова Валентины Федотьевны об учёных, пользователи сети разобрали на цитаты. Пенсионерка привыкает к новому статусу, уже есть предложения о создании собственного блога.
— Мне очень не нравится, что наших учёных отпускают работать за границу. Зачем? Пусть Россию мою поднимают.
Выступление пенсионерки было записано в Гусевском краеведческом музее. За 50 секунд бабушка высказала всё, что на душе у миллионов.
Валентина Симакова, жительница Гусева:
— А больше тут и слов не найти, чтобы сказать. Но на кого вы оставляете страну, на меня что ль?
В войну семья Валентины Симаковой активно помогала партизанам. В отместку немцы уничтожили родовое гнездо на Брянщине. После войны в числе первых переселенцев многодетная крестьянская семья поднимала Янтарный край из руин. Земля не чужая. Ещё в Первую мировую дедушка Валентины Федотьевны — Никита Жигалёнков — сложил голову в знаменитом Гумбинненском сражении.
Валентина Симакова, жительница Гусева:
— У нас в Гусеве стоит памятник: солдат в атаку идёт. Я подхожу и говорю: «Дед Никита, охраняешь меня». Это мой дед.
Семья Валентины Симаковой бережно хранила старинные напевы и обряды. Нотной грамоты не знали. Однако фольклорная мощь семейного ансамбля получила всесоюзное признание.
— Она — ходячая энциклопедия. Глянь-ка – репертуар на Москву. Сохранила всё, что пели в Москве.
Выступали в Кремле. Фото Валентины Федотьевны — на обложке журнала «Крестьянка» и на советских открытках с миллионными тиражами. Валентину Федотьевну называют бабушкой всех народных коллективов Калининградской области.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Как посеял Семён гречку, тары-бары, бум-бум-бум. На бугреке возле речки, тары-бары бум-бум-бум. Браво! Валентина Федотьевна Симакова и Виталий Хвалей. Вести Калининград. Ура!
Виталий Хвалей
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