МО МВД «Гусевский» продолжает набор кандидатов на должности среднего и младшего состава

15 марта 2017, 21:12

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МО МВД России «Гусевский» продолжает набор кандидатов на замещение должностей среднего и младшего начальствующего состава. Приглашаем на службу мужчин и женщин до 35 лет, имеющих высшее или среднее профессиональное образование.



Требования к кандидатам:

- возраст от 18 до 35 лет;

- отсутствие судимостей;

- пригодность по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;

- гражданство РФ;

- высшее, среднее, общее полное (для сотрудников патрульно-постовой службы) профессиональное образование.



Льготы, и социальные гарантии:

- стабильная и своевременная заработная плата от 18-35 тысяч рублей и премии по результатам работы;

- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска, увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;

- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России и перспективы карьерного роста;

- возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом срока службы в ВС РФ;

- бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи.

- возможность приобретения жилья с помощью одноразовой помощи от государства, которая выплачивается после 10 лет государственной службы.



В настоящий момент в МО МВД России «Гусевский» имеются вакансии:

- участковый уполномоченный полиции

- инспектор дорожно-патрульной службы

- оперуполномоченный уголовного розыска

- оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции

- полицейский патрульно-постовой службы полиции (при наличии общего полного образования).



По всем вопросам обращаться по телефону: 8-401-43-3-39-66 (отделение по работе с личным составом), или по адресу: г. Гусев, ул. Московская, д.45.

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