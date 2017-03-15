МО МВД «Гусевский» продолжает набор кандидатов на должности среднего и младшего состава
15 марта 2017, 21:12
- Размер шрифта
- +
- ++
-
МО МВД России «Гусевский» продолжает набор кандидатов на замещение должностей среднего и младшего начальствующего состава. Приглашаем на службу мужчин и женщин до 35 лет, имеющих высшее или среднее профессиональное образование.Теги: полиция
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;
- гражданство РФ;
- высшее, среднее, общее полное (для сотрудников патрульно-постовой службы) профессиональное образование.
Льготы, и социальные гарантии:
- стабильная и своевременная заработная плата от 18-35 тысяч рублей и премии по результатам работы;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска, увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России и перспективы карьерного роста;
- возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом срока службы в ВС РФ;
- бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи.
- возможность приобретения жилья с помощью одноразовой помощи от государства, которая выплачивается после 10 лет государственной службы.
В настоящий момент в МО МВД России «Гусевский» имеются вакансии:
- участковый уполномоченный полиции
- инспектор дорожно-патрульной службы
- оперуполномоченный уголовного розыска
- оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции
- полицейский патрульно-постовой службы полиции (при наличии общего полного образования).
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-401-43-3-39-66 (отделение по работе с личным составом), или по адресу: г. Гусев, ул. Московская, д.45.
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет;
- отсутствие судимостей;
- пригодность по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;
- гражданство РФ;
- высшее, среднее, общее полное (для сотрудников патрульно-постовой службы) профессиональное образование.
Льготы, и социальные гарантии:
- стабильная и своевременная заработная плата от 18-35 тысяч рублей и премии по результатам работы;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска, увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;
- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России и перспективы карьерного роста;
- возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом срока службы в ВС РФ;
- бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи.
- возможность приобретения жилья с помощью одноразовой помощи от государства, которая выплачивается после 10 лет государственной службы.
В настоящий момент в МО МВД России «Гусевский» имеются вакансии:
- участковый уполномоченный полиции
- инспектор дорожно-патрульной службы
- оперуполномоченный уголовного розыска
- оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции
- полицейский патрульно-постовой службы полиции (при наличии общего полного образования).
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-401-43-3-39-66 (отделение по работе с личным составом), или по адресу: г. Гусев, ул. Московская, д.45.
327 просмотров
0