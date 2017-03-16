«Городской объектив»: БРОМ от инженерных маньяков
16 марта 2017, 11:17
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На областной выставке научно-технического творчества детей и молодежи «НТТМ-2017» компьютерный центр «Техносмена» получил диплом II степени в номинации «Лучший инженерный проект» в самой старшей возрастной категории - «Высшая школа». Следом за гусевскими кулибиными, которые представили Б.Р.О.М. (беспилотную роботизированную образовательную машину) шли студенты БФУ. А первое место никому не присудили…Теги: Городской объектив
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- посмотрели, кто возглавляет антирейтинг по давлению на бизнес;
- выяснили, почему Алиханов заранее проиграет Мутко;
- дышали запахом весны;
- познакомились с «Самураем»;
- узнали, за что труженицу назвали «белоручкой».
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
Также на этой неделе журналисты газеты «Городской объектив»:
- посмотрели, кто возглавляет антирейтинг по давлению на бизнес;
- выяснили, почему Алиханов заранее проиграет Мутко;
- дышали запахом весны;
- познакомились с «Самураем»;
- узнали, за что труженицу назвали «белоручкой».
Хотите узнать подробности? Читайте газету «Городской объектив»! Свежий номер уже в продаже в сети магазинов и во всех киосках «Пресса»!
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