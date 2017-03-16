«Сообщи, где торгуют смертью!»: Полицейские рассказали студентам о правовых последствиях употребления наркотиков

16 марта 2017, 18:08

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

В рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» инспекторы ПДН межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» провели занятие с учащимися «Гусевского политехнического техникума».Полицейские разъяснили подросткам понятия уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотиков, отметив, что добровольная выдача запрещенных веществ освобождает от уголовного преследования.Офицеры также провели со студентами беседу о негативном воздействии наркотических средств и психотропных веществ на организм, после чего ответили на вопросы слушателей, приведя примеры из практики.