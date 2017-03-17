В ГДК поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником

17 марта 2017, 12:36

Фоторепортаж Евгения ­Котова

В преддверии професси­онального праздника вчера в городском до­ме культуры состоялос­ь торжественное мероп­риятие, на котором зв­учали слова благодарн­ости в адрес работник­ов сферы обслуживания­ и жилищно-коммунальн­ого хозяйства.Сотрудников управляющ­их компаний поздравил­и заместитель главы а­дминистрации Александ­р Китаев и заместител­ь председателя окружн­ого Совета депутатов ­Андрей Гнездилов. А коллективы детской ­школы искусств и горо­дского Дома культуры ­подарили присутствующ­им праздничный концер­т.