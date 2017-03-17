В ГДК поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником
17 марта 2017, 12:36
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В преддверии профессионального праздника вчера в городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, на котором звучали слова благодарности в адрес работников сферы обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.ЖКХ Городской дом культуры
Сотрудников управляющих компаний поздравили заместитель главы администрации Александр Китаев и заместитель председателя окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. А коллективы детской школы искусств и городского Дома культуры подарили присутствующим праздничный концерт.
Сотрудников управляющих компаний поздравили заместитель главы администрации Александр Китаев и заместитель председателя окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. А коллективы детской школы искусств и городского Дома культуры подарили присутствующим праздничный концерт.
Фоторепортаж Евгения Котова
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