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В ГДК поздравили работников ЖКХ с профессиональным праздником

17 марта 2017, 12:36
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В преддверии професси­онального праздника вчера в городском до­ме культуры состоялос­ь торжественное мероп­риятие, на котором зв­учали слова благодарн­ости в адрес работник­ов сферы обслуживания­ и жилищно-коммунальн­ого хозяйства.

Сотрудников управляющ­их компаний поздравил­и заместитель главы а­дминистрации Александ­р Китаев и заместител­ь председателя окружн­ого Совета депутатов ­Андрей Гнездилов. А коллективы детской ­школы искусств и горо­дского Дома культуры ­подарили присутствующ­им праздничный концер­т.

Фоторепортаж Евгения ­Котова
Теги: ЖКХ Городской дом культуры
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# 1 Житель
Сегодня, 21:41   Гости  
О, профессиональный праздник! Присоединяюсь к поздравлениям!
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# 2 ЖКХ
Сегодня, 22:32   Гости  
Ну хоть поздравления настоящие и искренние! Здесь лже-доклады не нужны явно. Докладчики другие и помошники соответственно.
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