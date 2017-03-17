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Активисты экологического объединения «Зеленый патруль» очистили берег Писсы от мусора

17 марта 2017, 13:18
Активисты экологического объединения «Зеленый патруль» очистили берег Писсы от мусора
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5 января 2016 года Президент РФ подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

В Гусеве экологическому воспитанию молодого поколения уделяют особое внимание, ведь оно способствует формированию человека с сознательным восприятием окружающей среды, осознанием необходимости сохранять природу, целесообразно использовать её богатства, важности приумножения природных ресурсов.

Активисты экологического объединения «Зеленый патруль» инициировали проведение молодежной акции, приуроченной к Международному дню рек. Очень отрадно, что к акции присоединились совсем юные жители города.
Теги: Зеленый патруль Писса
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# 1 Зритель
Сегодня, 14:08   Гости  
Ребята, конечно, молодцы. Только вот всегда смущают такие субботники, интересует, а где собственно организации отвечающие за надлежащее санитарное состояние города? То ли зря хлеб едят, то ли зря едят хлеб в администрации, раз не могут наладить уборку силами тех, кто за это деньги получает.
ЦитироватьОтветить2
# 2 Ерёма
Сегодня, 15:11   Гости  
Зритель,
Спросите у Михайлова, который лишил договоров Управляющую Вакуленко, и создал свою маленькую МУП Чистота, с 3мя дворниками и с минимумом старой коммунальной техники, которую давно уже пора списать. На весь наш городок
ЦитироватьОтветить1
# 3 Юрий Лактионов
Сегодня, 22:10   Посетители  
Цитата: Зритель
Ребята, конечно, молодцы. Только вот всегда смущают такие субботники, интересует, а где собственно организации отвечающие за надлежащее санитарное состояние города? То ли зря хлеб едят, то ли зря едят хлеб в администрации, раз не могут наладить уборку силами тех, кто за это деньги получает.

Хорошая новость на сайте бывает редко. Это отличная новость. Надеюсь у "Зеленого патруля" будут последователи!
Регистрация: 16.02.2014   Всего 165 комментариевЦитироватьОтветить0

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