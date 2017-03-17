Активисты экологического объединения «Зеленый патруль» очистили берег Писсы от мусора

17 марта 2017, 13:18

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5 января 2016 года Президент РФ подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.



В Гусеве экологическому воспитанию молодого поколения уделяют особое внимание, ведь оно способствует формированию человека с сознательным восприятием окружающей среды, осознанием необходимости сохранять природу, целесообразно использовать её богатства, важности приумножения природных ресурсов.



Активисты экологического объединения «Зеленый патруль» инициировали проведение молодежной акции, приуроченной к Международному дню рек. Очень отрадно, что к акции присоединились совсем юные жители города.

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