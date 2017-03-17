Глава администрации рассказал о реализации региональной программы капитального ремонта в Гусеве

17 марта 2017, 16:08

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С 2016 года капитальный ремонт в многоквартирных домах на территории Калининградской области проводится в соответствии с региональной программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области и Законом Калининградской области на 2015-2044 годы, в порядке очередности, которая определяется процентом износа конструкций жилого дома, годом постройки.



О том, как эта программа реализуется на территории Гусевского городского округа, рассказывает глава администрации Евгенией Михайлов.



- Как вы знаете капитальный ремонт проводится за счет средств собственников жилых и нежилых помещений, которые перечисляют минимальные взносы (5,9 рублей за 1 кв. м. – ред.) в Фонд капитального ремонта, и за счет средств местного и областного бюджетов, - говорит Евгений Михайлов, - в 2016 году в рамках выделенных средств муниципалитету, произведен капитальный ремонт 8 многоквартирных домов на общую стоимость выполненных работ 28,8 миллиона рублей.



По словам главы администрации в 5 домах (проспект Ленина, д.48, ул. З. Космодемьянской, д. 11, ул. Малахова, д. 8, ул. Менделеева, д.14, ул. Смирнова, д. 10) был выполнен ремонт кровли, фасада и внутридомовых инженерных сетей, а по решению жильцов трех домов произведен капитальный ремонт кровли и замена внутридомовых сетей (ул. Малахова, д. 6, ул. Малахова, д. 5, ул. Первомайская, 20). Кроме того в 2016 году в рамках реализации программы по установке в многоквартирных домах коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов с софинансированием собственников 25% на территории муниципалитета в 25 домах установлены счетчики.



В 15 домах установлены приборы учета тепловой энергии (пер. Павлова, д. 2; пр.Ленина, д. 3; Ленина, д. 5; Ленина, д. 36; ул.Глинки, д. 23; Железнодорожная, д. 12; Школьная, д. 9; Красноармейская, д. 7; Ломоносова, д. 6; Ломоносова, д. 13; Ломоносова, д. 24; З.Космодемьянской, д. 32; Московская, д. 62; Октябрьская 20а; пер. Сосновый д.12), а в 10 домах установлены приборы учета холодного водоснабжения (ул. Железнодорожная, д. 16; Победы, д. 16; Советская, д. 19; Школьная, д. 19; п. Маяковское, 2-ой Рабочий пер., д. 3; п. Маяковское, 2-ой Рабочий пер., д. 5; п. Маяковское, 2-ой Рабочий пер., д. 7; п. Маяковское, ул. Маяковского, д. 30; п. Маяковское, ул. Маяковского, д. 32; п. Маяковское, ул. Маяковского, д. 34).



- Очень часто жители города спрашивают, как можно побыстрее попасть в программу капитального ремонта?



- «Фондом капитального ремонта» ежегодно актуализируется программа капитального ремонта. Для рассмотрения вопроса о переносе срока капитального ремонта дома собственники вправе самостоятельно представить в Фонд заключение специализированной организации, а также технический паспорт на дом и справку из Краеведческого музея г. Гусева, в которой будет указан год постройки многоквартирного дома, а также вправе обратиться в администрацию с заявлением и приложить вышеперечисленный пакет документов. Мы в свою очередь направим ходатайство с приложением представленных документов в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Многие жители многоквартирных домов уже воспользовались такой возможностью, и мы смогли внести изменения в программу Фонда и ряд домов передвинули на десять и более лет вперед.



- Значит мы уже знаем, какие дома будут отремонтированы в этом и последующие годы?



- В этом году будет отремонтированы 10 домов. Причем как фасад, так и кровля. Полностью комплексный ремонт будет проведен в доме №58 по проспекту Ленина, кровли будут отремонтированы на восьми домах (пр-т Ленина, 19, ул. Ломоносова, 16, ул. Маяковского, 9, ул. Московская, 5, ул. Московская, 7, ул. Первомайская, 2, ул. Саперная, 5, ул. Станционная, 2), а фасад на доме №4 по улице Московской, - говорит Евгений Михайлов.



Кроме того, по словам главы администрации в 2018 году по программе капитального ремонта на территории округа планируется отремонтировать 8 домов. В семи домах будут отремонтированы крыши (ул. Железнодорожная, 7, ул. Ломоносова, 12, ул. Малахова, 4, ул. Первомайская, 22, ул. Северная, 9, ул. Суворова, 8, ул. Ю. Смирнова, 8), а в доме №37 по проспекту Ленина - фасад.



Что касается 2019 года, то пока по программе фонда туда включены 4 дома, в которых будут отремонтированы и фасад, и кровля по адресам: ул. Почтовая, д. 3, ул. Почтовая, д. 4, ул. Северная, д. 5, ул. Ю. Смирнова, д. 18.

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