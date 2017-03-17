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Завершена поставка газовых турбин на стройплощадки новых ТЭС в Калининградской области

17 марта 2017, 21:23
Завершена поставка газовых турбин на стройплощадки новых ТЭС в Калининградской области
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ООО «Интер РАО – Инжиниринг» завершило поставку в Калининградскую область газовых турбин 6 F.03 (6FA) для строящихся электростанций. Поставка оборудования велась в несколько этапов, - первую турбину привезли на площадку Маяковской ТЭС в октябре 2016 года, последнюю – доставили на Прегольскую ТЭС на этой неделе. Всего для трёх новых объектов в регионе завод-изготовитель ООО «Русские газовые турбины» отгрузил восемь турбин мощностью 77,9 МВт каждая и общим весом более восьмисот тонн. Об этом сообщает «Интер РАО — Инжиниринг».

Две турбины на Маяковской ТЭС в Гусеве и две на Талаховской ТЭС в Советске уже установлены на фундамент, ведётся поставка и монтаж вспомогательного оборудования газотурбинных установок. На Прегольской ТЭС в Калининграде к установке четырёх турбин приступят после того, как будут готовы фундаменты под основное оборудование. Пока идёт этот процесс, оборудование хранится на складе в специальной упаковке.

Существенно упростил логистическую операцию тот факт, что площадка Прегольской ТЭС имеет железнодорожную ветку, турбины не пришлось везти по автомобильным трассам. На Маяковскую и Талаховскую ТЭС турбины с железнодорожной станции до площадок строительства электростанций перевозил автопоезд, на пути следования которого были установлены мосты-дублёры. Это позволило снять часть нагрузки с дорожного полотна, выполнить перевозку без рисков провоза по мостам не предназначенным для перевозки тяжелых грузов и разрушения коммуникаций проходящих под автодорогами..

Прегольская ТЭС (Калининград) мощностью 440 МВт состоит из четырёх парогазовых блоков мощностью 110 МВт каждый, в составе каждого энергоблока одна газовая турбина типа 6F.03 мощностью 77,9 МВт, производства ООО «Русские газовые турбины», один котел-утилизатор и одна паровая турбина мощностью 36 МВт.

Маяковская ТЭС (Гусев) и Талаховская ТЭС (Советск) мощностью 156 МВт каждая также предусматривают в составе основного оборудования по две ГТУ типа 6F.03 производства ООО «Русские газовые турбины» мощностью 77,9 МВт. Это высокоманевренные станции, предназначенные для покрытия пиковых нагрузок.
Теги: тэс строительство
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