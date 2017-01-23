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Городская администрация обсудила с представителями Польши совместное участие в международных проектах

23 январь 2017, 12:30
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На прошлой неделе в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялась рамочная встреча рабочей группы администрации округа с представителями гмины Гижицко (Польша) по планам участия в международных проектах, направленных на создание комфортной среды проживания жителей двух приграничных муниципалитетов.

Делегацию из Польши представляли: глава гмины Гижицко Марек Ясудович, начальник управления делами Дарьюш Богуслав Григенча и специалист администрации гмины Эва Дмоховска.

Со стороны Гусевского городского округа во встрече приняли участие глава муниципалитета - председатель окружного Совета депутатов Вячеслав Гацук, исполняющий обязанности главы администрации Александр Китаев, заместитель председателя окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина и другие официальные лица.

Основной темой встречи, конечно же, стало обсуждение программы Россия-Польша 2014-2020, а также возможность участие в совместных проектах по различным темам.

Гижицко - один из небольших городов соседнего государства с богатой историей и традициями. За почти пятнадцатилетнюю историю с того момента, как Польша стала членом Евросоюза, власти гмины Гижицко смогли реализовать немало международных проектов с различными городами-партнерами. В этот раз Марек Ясудович предложил это сделать нашим властям совместно.

- Мы всегда рады новым знакомствам и готовы к реализации проектов как в сфере культуры и туризма, так и в других отраслях, – отметил Вячеслав Гацук.

В частности, гусевские власти предложили соседям реализовать такие совместные проекты, как строительство водопроводных и канализационных сетей в поселках, расположенных вблизи озер. Совместно мы можем привести в порядок поселковые дороги с организацией велодорожек, которые соединят поселки с городом. Также стороны обсудили возможность строительства и в Гусеве, и в Гижицко скейт-парка.

Итогом встречи стали намерения о заключении договора о долгосрочном сотрудничестве и реализации проектов в рамках программы Россия-Польша.
Теги: Польша Админстрация Гусевского района
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# 1 ГераБуФфон
  • Сегодня, 14:29
  • Гости
Скейт-парк,наконец то,как мы его все ждем...
ЦитироватьОтветить3
# 2 Ника
  • Сегодня, 17:42
  • Гости
Поддерживаю взаимовыгодные дружеские отношения с соседними государствами.
Но намерения о заключении договора- не есть событие для города, просто рабочая встреча. Вот когда он будет заключен- другое дело.
ЦитироватьОтветить1
# 3 Прохожий
  • Сегодня, 18:54
  • Гости
Цитата: Ника
Вот когда он будет заключен- другое дело.

Зато уже сейчас какие все довольные и радостные...
ЦитироватьОтветить0
# 4 Андрей
  • Сегодня, 19:53
  • Гости
ПОКАЗУХА!!!!!
ЦитироватьОтветить0

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