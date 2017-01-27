Вчера в Гусеве прошло заседание политсовета Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия»

27 январь 2017, 15:08

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В ходе первого в этом году заседания политсовета Гусевского местного отделения партии «Единая Россия», которое состоялось 26 января, были избраны заместители секретаря Местного политического Совета Дмитрия Распопова. Ими стали Игорь Кузнецов, директор ООО «Прибалтийская мясная компания три», и Михаил Зацепин, директор АО «Калининградский янтарный комбинат».



Затем были определены кандидатуры, рекомендованные в состав Совета сторонников местного отделения. Ими стали Вячеслав Гацук, глава МО «Гусевский городской округ», Наталья Ситникова, директор МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова», Виктор Кузиленков, депутат городского Совета, хирург ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная больница», Алексей Поторокин, секретарь первичного отделения «Гусевское». Председателем единогласно рекомендована Любовь Грушко, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе».



Политсовет утвердил План работы местного отделения Партии «Единая Россия» на 2017 год, в котором предусмотрены основные направления деятельности и мероприятия. Также были одобрены кандидатуры новых членов партии «Единая Россия».



«Главный приоритет в работе местного отделения партии – выполнение партийных программ и наказов жителей округа», — отметил в заключении Дмитрий Распопов.

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