В Гусеве появится кемпинг-стоянка для домов на колёсах

3 февраль 2017, 13:34

Размер шрифта

+

++



На днях в администрации Гусевского городского округа прошла встреча главы администрации Евгения Михайлова с президентом Фонда знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» Олегом Матукевичем.



Как рассказал Олег Матукевич, Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» создан в 2008 году.



«Мы привозим в Калининград зарубежные ноу-хау для малого бизнеса и пытаемся внедрить их здесь, - сообщил президент «Виктории». - К сожалению, многие муниципалитеты не приспособлены к внедрению инноваций и новых технологий. Мы считаем, что Гусевский городской округ имеет большой опыт по внедрению новых технологий и власти города всегда открыты к диалогу».



Евгений Михайлов и Олег Матукевич на двусторонней встрече обсудили возможность реализации в Гусеве проекта «Караванинг» по организации туристических поездок в так называемых автодомах или же жилых прицепах.



«Несмотря на то, что для нашего региона это новое явление, я уверен, оно придется по вкусу в первую очередь сторонникам активного образа жизни и отдыха на природе, - отметил Евгений Михайлов. - Хорошо подойдет и для любителей семейного отдыха, и для путешествий шумными компаниями, и для тех, кто любит путешествовать один».



Однако в Калининградской области нет кемпинг-стоянок и баз для технического обслуживания «домов на колесах». Евгений Михайлов и Олег Матукевич договорились о реализации первого проекта организации кемпинг-стоянки на востоке Калининградской области - в Гусеве.



«Мы готовы предоставить земельный участок и оказать содействие по оснащению его необходимой инфраструктурой, - сказал глава администрации. - Ведь хорошо оснащенная кемпинг-стоянка - это как звездная гостиница. А комфорт всегда важен для автотуристов и гостей города».



Власти города надеются, что с появлением кемпинг-стоянки в Гусев увеличится и поток туристов. Кроме того, по мнению Евгения Михайлова, с развитием караванинга в Гусеве появится еще одна возможность для реализации международных проектов и проектов в рамках трансграничного сотрудничества с партнерами из Польши и Литвы.

428 просмотров | 3 комментария