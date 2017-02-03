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В Гусеве появится кемпинг-стоянка для домов на колёсах

3 февраль 2017, 13:34
В Гусеве появится кемпинг-стоянка для домов на колёсах
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На днях в администрации Гусевского городского округа прошла встреча главы администрации Евгения Михайлова с президентом Фонда знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» Олегом Матукевичем.

Как рассказал Олег Матукевич, Фонд знаний и технологий для малого и среднего бизнеса «Виктория» создан в 2008 году.

«Мы привозим в Калининград зарубежные ноу-хау для малого бизнеса и пытаемся внедрить их здесь, - сообщил президент «Виктории». - К сожалению, многие муниципалитеты не приспособлены к внедрению инноваций и новых технологий. Мы считаем, что Гусевский городской округ имеет большой опыт по внедрению новых технологий и власти города всегда открыты к диалогу».

Евгений Михайлов и Олег Матукевич на двусторонней встрече обсудили возможность реализации в Гусеве проекта «Караванинг» по организации туристических поездок в так называемых автодомах или же жилых прицепах.

«Несмотря на то, что для нашего региона это новое явление, я уверен, оно придется по вкусу в первую очередь сторонникам активного образа жизни и отдыха на природе, - отметил Евгений Михайлов. - Хорошо подойдет и для любителей семейного отдыха, и для путешествий шумными компаниями, и для тех, кто любит путешествовать один».

Однако в Калининградской области нет кемпинг-стоянок и баз для технического обслуживания «домов на колесах». Евгений Михайлов и Олег Матукевич договорились о реализации первого проекта организации кемпинг-стоянки на востоке Калининградской области - в Гусеве.

«Мы готовы предоставить земельный участок и оказать содействие по оснащению его необходимой инфраструктурой, - сказал глава администрации. - Ведь хорошо оснащенная кемпинг-стоянка - это как звездная гостиница. А комфорт всегда важен для автотуристов и гостей города».

Власти города надеются, что с появлением кемпинг-стоянки в Гусев увеличится и поток туристов. Кроме того, по мнению Евгения Михайлова, с развитием караванинга в Гусеве появится еще одна возможность для реализации международных проектов и проектов в рамках трансграничного сотрудничества с партнерами из Польши и Литвы.
Теги: Админстрация Гусевского района
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# 1 Домовой
  • Вчера, 18:20
  • Гости
Для првлечения туристов лучше сделать подвесной мост, можно прямо под новым мостом.
А ещё будет лучше, если покинуть своё место!
ЦитироватьОтветить1
# 2 автотурист
  • Вчера, 19:17
  • Гости
Неужели хоть в Гусеве появились нормальные люди, которые думают о туристах. Кто еще поедет в ваш регион на экскурсию как не на автохаусе? Турфирмы не могут разработать нормальный маршрут, а на востоке области это будет самое то. Главное чтобы воду подвели и розетки. Мы сразу приедем из Выборга
ЦитироватьОтветить2
# 3 Зритель
  • Вчера, 20:20
  • Гости
Приедут, и что?! Куда пойти, куда податься? Хотя, можно уток покормить, например..
ЦитироватьОтветить3

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