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Цуканов призвал поддержать Алиханова в качестве губернатора

7 февраль 2017, 11:41
Цуканов призвал поддержать Алиханова в качестве губернатора
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Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов выступил в поддержку врио губернатора Антона Алиханова на выборах главы региона. Об этом Цуканов заявил в ходе визита в Советск в понедельник, передаёт корреспондент «Новый Калининград Ru».

«Вот стоит Антон Андреевич, губернатор. Я надеюсь, что жители Калининградской области поддержат его, у него есть чёткое понимание, как должен развиваться и Советск, и другие города», — заявил Цуканов.

Напомним, выборы губернатора Калининградской области состоятся 10 сентября 2017 года. Антон Алиханов уже заявлял о своём намерении в них участвовать, однако отметил, что не считает необходимым проведение открытых партийных праймериз. С 6 октября 2016 года Антон Алиханов возглавляет регион в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Николай Цуканов внезапно ушёл в отставку 28 июля 2016 года, в течение двух с небольшим месяцев регион возглавлял нынешний замглавы ФСБ Евгений Зиничев.
Теги: Николай Цуканов Антон Алиханов выборы
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# 1 Арман
  • Сегодня, 12:41
  • Гости
мы против
ЦитироватьОтветить1
# 2 Житель
  • Сегодня, 13:32
  • Гости
Ф мы не против
ЦитироватьОтветить0
# 3 батько
  • Сегодня, 14:11
  • Гости
Цуканова забыли спросить! Алиханов назначен сверху и это не обсуждается.
ЦитироватьОтветить0

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