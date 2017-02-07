Цуканов призвал поддержать Алиханова в качестве губернатора
7 февраль 2017, 11:41
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Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов выступил в поддержку врио губернатора Антона Алиханова на выборах главы региона. Об этом Цуканов заявил в ходе визита в Советск в понедельник, передаёт корреспондент «Новый Калининград Ru».Теги: Николай Цуканов Антон Алиханов выборы
«Вот стоит Антон Андреевич, губернатор. Я надеюсь, что жители Калининградской области поддержат его, у него есть чёткое понимание, как должен развиваться и Советск, и другие города», — заявил Цуканов.
Напомним, выборы губернатора Калининградской области состоятся 10 сентября 2017 года. Антон Алиханов уже заявлял о своём намерении в них участвовать, однако отметил, что не считает необходимым проведение открытых партийных праймериз. С 6 октября 2016 года Антон Алиханов возглавляет регион в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Николай Цуканов внезапно ушёл в отставку 28 июля 2016 года, в течение двух с небольшим месяцев регион возглавлял нынешний замглавы ФСБ Евгений Зиничев.
«Вот стоит Антон Андреевич, губернатор. Я надеюсь, что жители Калининградской области поддержат его, у него есть чёткое понимание, как должен развиваться и Советск, и другие города», — заявил Цуканов.
Напомним, выборы губернатора Калининградской области состоятся 10 сентября 2017 года. Антон Алиханов уже заявлял о своём намерении в них участвовать, однако отметил, что не считает необходимым проведение открытых партийных праймериз. С 6 октября 2016 года Антон Алиханов возглавляет регион в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Николай Цуканов внезапно ушёл в отставку 28 июля 2016 года, в течение двух с небольшим месяцев регион возглавлял нынешний замглавы ФСБ Евгений Зиничев.
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