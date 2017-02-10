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В Гусевском районе один из самых высоких процентов использования сельхозугодий

10 февраль 2017, 15:28
В Гусевском районе один из самых высоких процентов использования сельхозугодий
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В Калининградской областной Думе прошло заседание «круглого стола» по теме: «О законодательном обеспечении эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области». В обсуждении приняли участие депутаты, представители регионального Правительства и федеральных органов власти, муниципальных образований области, общественности.

Как подчеркнул, открывая дискуссию, глава профильного комитета областной Думы Валерий Губаров, устойчивое социально-экономическое развитие Калининградской области без рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения невозможно.

По словам врио министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой площадь земель сельскохозяйственного назначения Калининградской области составляет 801,1 тыс. га. В структуре земель сельскохозяйственного назначения преобладающую часть составляют сельскохозяйственные угодья – 720,7 тыс. га. Из них на долю пашни приходится 50% площадей, многолетних насаждений - около 1%, сенокосов - 18%; пастбищ - 31%; из них в использовании находится - около 481 тыс. га (67%), не используется около 240 тыс. га (33%) площадей сельскохозяйственных угодий.

За пятнадцать последних лет в регионе стала формироваться новая законодательно обеспеченная система земельных отношений. За этот период в Калининградской области сократились сроки оформления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность. Также активизировались работы в аграрном секторе Калининградской области по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За 2011-2016 годы введено в сельскохозяйственный оборот около 150 тыс.га неиспользуемых ранее земель данной категории.

В целом, самый высокий процент использования сельскохозяйственных угодий в Нестеровском районе (96%) и Гусевском (92%) городском округе. Самый низкий процент использования земель сельскохозяйственных угодий в Гурьевском (36%), Зеленоградском (38%), Багратионовском (50%) городских округах.

По данным Министерства сельского хозяйства Калининградской области на 1 января 2017 года в регионе не использовалось около 240 тыс. га, от общей площади земель сельхозугодий.
Теги: сельское хозяйство
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