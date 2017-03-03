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Сегодня в ГДК состоится встреча-отчет главы городской администрации перед жителями округа

3 марта 2017, 10:36
Сегодня в ГДК состоится встреча-отчет главы городской администрации перед жителями округа
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Вниманию гусевцев!

Сегодня, 3 марта, в городском Доме культуры, в 17.00 часов состоится встреча-отчет главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Евгеньевича Михайлова перед жителями округа по итогам работы за 2016 год.

Приглашаются все желающие.
Теги: Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
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# 1 Прохожий
  • Сегодня, 11:25
  • Гости


Такие оповещения желательно делать не за шесть часов до начала.
Тем более в рабочий день...
ЦитироватьОтветить5
# 2 Гость Гость
  • Сегодня, 14:18
  • Гости
Главное, чтобы достоверную и правдивую информацию уважаемый Глава доносил до жителей своего родного города!!! На недавнем спортивном итоговом вечере очень некрасиво получилось..Присмотритесь Евгений Евгеньевич к вашим спортивным функционерам повнимательней, если родной город Вас действительно волнует.
ЦитироватьОтветить2
# 3 житель
  • Сегодня, 15:20
  • Гости
Да больше делать ему нечего с вашим спортом разбираться. Бабла надо успеть нарубить, а не с такой фигнёй париться. И не тронет Михайлов никого, хотел бы давно выгнал, нужны шамки как не понимаете?
ЦитироватьОтветить2
# 4 Пушистик
  • Сегодня, 15:36
  • Гости
И расскажет народу всю правду как на духу laughing
ЦитироватьОтветить1
# 5 яя
  • Сегодня, 16:34
  • Гости



Да да так и будет
ЦитироватьОтветить0

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