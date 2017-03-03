Сегодня в ГДК состоится встреча-отчет главы городской администрации перед жителями округа
3 марта 2017, 10:36
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Вниманию гусевцев!Теги: Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
Сегодня, 3 марта, в городском Доме культуры, в 17.00 часов состоится встреча-отчет главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Евгеньевича Михайлова перед жителями округа по итогам работы за 2016 год.
Приглашаются все желающие.
Сегодня, 3 марта, в городском Доме культуры, в 17.00 часов состоится встреча-отчет главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Евгеньевича Михайлова перед жителями округа по итогам работы за 2016 год.
Приглашаются все желающие.
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