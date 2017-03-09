В Калининградской области реализуется программа приграничного сотрудничества
9 марта 2017, 12:50
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Спектр задач приграничного сотрудничества «Польша – Россия» до 2020 года — от создания экологических маршрутов до модернизации водоснабжения. На реализацию программы Россия и Евросоюз выделили более 60 миллионов евро. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: Польша сотрудничество
В числе самых креативных и настойчивых соискателей денежных грантов – Гусев и польский Олецко. Города связывает давняя дружба, власти муниципалитетов видят общие пути решения похожих проблем и готовят совместную заявку.
Вацлав Ольшевски, бурмистр Олецко, Польша:
— Наши города расположены у рек: Гусев над Писсой, Олецко над рекой Легой и озером. И здесь мы сообща должны стремиться к тому, чтобы наши города вернулись к своим рекам. Хотим обустроить красивые дорожки и набережные, водные запоры, плотины.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Второй проект — мы хотим соединить наши все посёлки, которые находятся возле города, а это посёлки на трассах, которые выходят из города, соединить пешеходными и велосипедными дорожками с освещением.
В числе самых креативных и настойчивых соискателей денежных грантов – Гусев и польский Олецко. Города связывает давняя дружба, власти муниципалитетов видят общие пути решения похожих проблем и готовят совместную заявку.
Вацлав Ольшевски, бурмистр Олецко, Польша:
— Наши города расположены у рек: Гусев над Писсой, Олецко над рекой Легой и озером. И здесь мы сообща должны стремиться к тому, чтобы наши города вернулись к своим рекам. Хотим обустроить красивые дорожки и набережные, водные запоры, плотины.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Второй проект — мы хотим соединить наши все посёлки, которые находятся возле города, а это посёлки на трассах, которые выходят из города, соединить пешеходными и велосипедными дорожками с освещением.
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