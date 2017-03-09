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В Калининградской области реализуется программа приграничного сотрудничества

9 марта 2017, 12:50
В Калининградской области реализуется программа приграничного сотрудничества
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Спектр задач приграничного сотрудничества «Польша – Россия» до 2020 года — от создания экологических маршрутов до модернизации водоснабжения. На реализацию программы Россия и Евросоюз выделили более 60 миллионов евро. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

В числе самых креативных и настойчивых соискателей денежных грантов – Гусев и польский Олецко. Города связывает давняя дружба, власти муниципалитетов видят общие пути решения похожих проблем и готовят совместную заявку.

Вацлав Ольшевски, бурмистр Олецко, Польша:
— Наши города расположены у рек: Гусев над Писсой, Олецко над рекой Легой и озером. И здесь мы сообща должны стремиться к тому, чтобы наши города вернулись к своим рекам. Хотим обустроить красивые дорожки и набережные, водные запоры, плотины.

Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Второй проект — мы хотим соединить наши все посёлки, которые находятся возле города, а это посёлки на трассах, которые выходят из города, соединить пешеходными и велосипедными дорожками с освещением.
Теги: Польша сотрудничество
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# 1 Администратор
Сегодня, 13:59   Гости  
Для начала дорогами нормальными соедините поселки, а потом уже пешеходными дорожками))
ЦитироватьОтветить2
# 2 Пух
Сегодня, 14:04   Гости  
С освЕщением или освЯщением???? innocent это важно! Без освЕщения можно прожить.. А вот как без освЯщения?????? Развалятся же через год, как в городе тротуары laughing
ЦитироватьОтветить1
# 3 Зритель
Сегодня, 14:21   Гости  
Цитата: Администратор
Для начала дорогами нормальными соедините поселки, а потом уже пешеходными дорожками))

Неплохо бы и улицы внутри города соединить дорогами и тротуарами. Да и в центре, в некоторых дворах только на танке передвигаться.
ЦитироватьОтветить2
# 4 пусик
Сегодня, 18:54   Гости  
Неплохо бы администрацию разогнать! Вот это проЖект! На миллиард евро! и заживем тогда, как в сказке.
ЦитироватьОтветить0

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