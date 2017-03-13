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Врио зампредседателя правительства Егорычев покинет свой пост

13 марта 2017, 15:22
Врио зампредседателя правительства Егорычев покинет свой пост
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Временно исполняющий обязанности вице-премьера по внутренней политике правительства Калининградской области Александр Егорычев уходит в отставку по собственному желанию. Об этом Клопс.Ru сообщили источники в правительстве.

Официального подтверждения этой информации ещё нет. Пресс-служба правительства сообщает, что ничего не знает о планах Егорычева покинуть свой пост. По неофициальным данным, он закончит работать в правительстве уже на этой неделе.

Напомним, Александр Егорычев ранее работал в Гусеве, в региональное правительство он пришел в 2010 году. С 2015 года занимал пост главы аппарата вице-премьера по внутренней политике, но с приходом Антона Алиханова этот пост оставил и работал в должности врио вице-премьера.
Теги: Александр Егорычев
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# 1 Гость гость
Вчера, 16:22   Гости  
ураааа
ЦитироватьОтветить3
# 2 Житель
Вчера, 16:27   Гости  
Следующий Михайлов. Алиханов молодец.
ЦитироватьОтветить3
# 3 Гость Татьяна
Вчера, 16:32   Гости  
справедливость восторжествовала, остался Михайлов и Воробьев.
ЦитироватьОтветить7
# 4 житель
Вчера, 17:12   Гости  
А потом нужно произвести кадровые перестановки и в Гусевской администрации. А то уже читать страшно про дела, творящиеся в городе с согласия и по инициативе местных специалистов!
ЦитироватьОтветить8
# 5 Гость Ирина
Вчера, 17:23   Гости  
Чему вы радуетесь? Без Цуканова и его команды город Гусев был бы не лучше Черняховска. Радуйтесь что в Гусеве имеется газ, тротуары с велодорожками, новый храм и вообще последнее время при Цуканове Гусев занимал первые места по благоустройству, да и финансирование с областного бюджета в первую очередь было на благоустройство Гусева. А теперь что? Кому не успели провести газ отвечают нет финансирования, да и во всем остальном теперь для Гусева гораздо хуже. Гусевцам надо сказать большое СПАСИБО Цуканову и его команде, а не писать всякую ерунду. Смотреть надо в масштабе, а не в отношении отдельных личностей!!!
ЦитироватьОтветить0
# 6 Гость гость
Вчера, 17:32   Гости  
Цитата: Гость Ирина
Чему вы радуетесь? Без Цуканова и его команды город Гусев был бы не лучше Черняховска. Радуйтесь что в Гусеве имеется газ, тротуары с велодорожками, новый храм и вообще последнее время при Цуканове Гусев занимал первые места по благоустройству, да и финансирование с областного бюджета в первую очередь было на благоустройство Гусева. А теперь что? Кому не успели провести газ отвечают нет финансирования, да и во всем остальном теперь для Гусева гораздо хуже. Гусевцам надо сказать большое СПАСИБО Цуканову и его команде, а не писать всякую ерунду. Смотреть надо в масштабе, а не в отношении отдельных личностей!!!

зомби
ЦитироватьОтветить10
# 7 сын поклонской
Вчера, 18:05   Гости  
Цитата: Гость гость
Цитата: Гость Ирина
Чему вы радуетесь? Без Цуканова и его команды город Гусев был бы не лучше Черняховска. Радуйтесь что в Гусеве имеется газ, тротуары с велодорожками, новый храм и вообще последнее время при Цуканове Гусев занимал первые места по благоустройству, да и финансирование с областного бюджета в первую очередь было на благоустройство Гусева. А теперь что? Кому не успели провести газ отвечают нет финансирования, да и во всем остальном теперь для Гусева гораздо хуже. Гусевцам надо сказать большое СПАСИБО Цуканову и его команде, а не писать всякую ерунду. Смотреть надо в масштабе, а не в отношении отдельных личностей!!!

зомби

если у вас зарплата депутана в 50 тыщ то конечно всё смотрится в " масштабе" иещё и делать никуя не надо--чисто плевать на мнение горожан--а горожане скажут да кому нужны ваши "храмы иновации благоустройства" если заёдёшь в любой двор и утопаешь в ямах и гавне??
ЦитироватьОтветить9
# 8 Пушистик
Вчера, 18:13   Гости  
Устал руководить worried Теперь в дворники пойдётЬ болезный... laughing
ЦитироватьОтветить0
# 9 Ника
Вчера, 19:12   Гости  
Интересно, если он и вправду написал по собственному, то для чего-то, или по причине? Это разные вещи.
ЦитироватьОтветить0
# 10 Щука
Вчера, 19:13   Гости  
Есть мнение что Придет в Гусев на место Михайлова-заживем!)))
ЦитироватьОтветить2
# 11 Алкотестер
Вчера, 20:31   Гости  
Отслеживают комменты про Юленьку-это хорошо. Значит правда это все! Ничего. Саша придет-порядок наведет!
ЦитироватьОтветить2
# 12 солнце с дождиком
Вчера, 20:46   Гости  
Цитата: Гость Ирина
Чему вы радуетесь? Без Цуканова и его команды город Гусев был бы не лучше Черняховска. Радуйтесь что в Гусеве имеется газ, тротуары с велодорожками, новый храм и вообще последнее время при Цуканове Гусев занимал первые места по благоустройству, да и финансирование с областного бюджета в первую очередь было на благоустройство Гусева. А теперь что? Кому не успели провести газ отвечают нет финансирования, да и во всем остальном теперь для Гусева гораздо хуже. Гусевцам надо сказать большое СПАСИБО Цуканову и его команде, а не писать всякую ерунду. Смотреть надо в масштабе, а не в отношении отдельных личностей!!!

ой опять нытики Черняховские пишут комменты ))своих сайтов не хватает,затычки млин и завистники.)Но не будет у вас так,как в Нашем замечательном Гусеве никогда!Продолжай дальше брыгзать слюной, а мыы посмеемся))))))улыбнуло
ЦитироватьОтветить0
# 13 НедайБог
Вчера, 20:49   Гости  
Цитата: Щука
Есть мнение что Придет в Гусев на место Михайлова-заживем!)))


Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дал ты ему во все оставшиеся дни; и прости ему долги, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи его во искушение, но избавь нас от лукавого; он построил уже свою империю, пусть отдыхает и дай нам отдохнуть!
ЦитироватьОтветить11
# 14 ника
Вчера, 20:54   Гости  
Цитата: Гость гость
Цитата: Гость Ирина
Чему вы радуетесь? Без Цуканова и его команды город Гусев был бы не лучше Черняховска. Радуйтесь что в Гусеве имеется газ, тротуары с велодорожками, новый храм и вообще последнее время при Цуканове Гусев занимал первые места по благоустройству, да и финансирование с областного бюджета в первую очередь было на благоустройство Гусева. А теперь что? Кому не успели провести газ отвечают нет финансирования, да и во всем остальном теперь для Гусева гораздо хуже. Гусевцам надо сказать большое СПАСИБО Цуканову и его команде, а не писать всякую ерунду. Смотреть надо в масштабе, а не в отношении отдельных личностей!!!

зомби

То что сделали для города это хорошо,но себя они тоже не обидели , куда не глянь все их, а народу остались - тротуары и разбитые дороги
ЦитироватьОтветить6
# 15 Гость гость
Вчера, 23:14   Гости  
Цитата: Гость Татьяна
справедливость восторжествовала, остался Михайлов и Воробьев.

Справедливость то восторжествовала, да только надолго ли? Помнится бывшего директора ФОКа Самсонова тоже по собственному погнали с должности, да потом вновь подняли после затишья...
ЦитироватьОтветить2
# 16 Мага
Сегодня, 08:49   Гости  
Наконец, дождались)
ЦитироватьОтветить0
# 17 Просто
Сегодня, 09:08   Гости  
Теперь очередь Воробьева на выход
ЦитироватьОтветить0
# 18 Серегй
Сегодня, 09:13   Гости  
Просто скоро открывается гостиница надо следить. Но похоже у кого то скоро ж@па разорвется
ЦитироватьОтветить0

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