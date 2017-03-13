Врио зампредседателя правительства Егорычев покинет свой пост
13 марта 2017, 15:22
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Временно исполняющий обязанности вице-премьера по внутренней политике правительства Калининградской области Александр Егорычев уходит в отставку по собственному желанию. Об этом Клопс.Ru сообщили источники в правительстве.Теги: Александр Егорычев
Официального подтверждения этой информации ещё нет. Пресс-служба правительства сообщает, что ничего не знает о планах Егорычева покинуть свой пост. По неофициальным данным, он закончит работать в правительстве уже на этой неделе.
Напомним, Александр Егорычев ранее работал в Гусеве, в региональное правительство он пришел в 2010 году. С 2015 года занимал пост главы аппарата вице-премьера по внутренней политике, но с приходом Антона Алиханова этот пост оставил и работал в должности врио вице-премьера.
Официального подтверждения этой информации ещё нет. Пресс-служба правительства сообщает, что ничего не знает о планах Егорычева покинуть свой пост. По неофициальным данным, он закончит работать в правительстве уже на этой неделе.
Напомним, Александр Егорычев ранее работал в Гусеве, в региональное правительство он пришел в 2010 году. С 2015 года занимал пост главы аппарата вице-премьера по внутренней политике, но с приходом Антона Алиханова этот пост оставил и работал в должности врио вице-премьера.
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