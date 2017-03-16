Состоялся прием граждан секретарем Гусевского отделения «Единой России» и депутатами облдумы

16 марта 2017, 17:22

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 16 марта 2017 года, в общественной приемной партии «Единая Россия» прошел прием граждан по личным вопросам. На встрече присутствовали депутат Калининградской областной Думы Александр Богданов и его помощник Валентина Пономаренко, помощник депутата областной Думы Михаила Зацепина Людмила Пономарева, Секретарь Гусевского отделения партии Дмитрий Распопов.Обращения граждан касались вопросов благоустройства и ЖКХ.Жители улиц Балтийской, Вокзальной и Ульяновых попросили разъяснить Постановление Правительства Российской Федерации № 1498 от 26.12.2016 года по размеру платы за содержание жилых помещений.Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры городской администрации Виктория Ковалева и присутствующие на встрече руководители управляющих компаний Гусева Сергей Копейка, Вячеслав Барашков и Александр Вакуленко рассказали, что с 1 января 2017 года расходы на оплату холодной воды и электроэнергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включаются в общедомовые нужды.По итогам приема Администрации городского округа было рекомендовано в ближайшее время организовать встречу со старшими домов и разъяснить им Постановления Правительства РФ по внесению изменений в Жилищное Законодательство, касающиеся содержания многоквартирных домов.- подчеркнул Дмитрий Распопов, завершая встречу.