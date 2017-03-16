Оксана Астахова обсудила с замглавы горадминистрации передачу полномочий по работам капремонта
16 марта 2017, 22:21
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Сегодня генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Оксана Астахова провела рабочую встречу с первым заместителем главы администрации Александром Китаевым, где обсуждалась передача полномочий по организации и проведению капитальных ремонтных работ в округе.Теги: ЖКХ капитальный ремонт Админстрация Гусевского района
Об этом она написала на своей страничке в сети Фейсбук:
«Состоялась встреча с заместителем главы администрации Гусевского городского округа по вопросу передачи функций технического заказчика. Данное мероприятие позволит делегировать муниципалитету полномочия по организации и проведению капитального ремонта в своем округе. Несмотря на то, что у технического заказчика достаточно большой перечень обязанностей, все стороны совещания пришли к единому мнению, что непосредственное участие органов местного самоуправления в организации и проведении капитального ремонта положительно скажется на результатах, сроках и качестве выполняемых работ».
Об этом она написала на своей страничке в сети Фейсбук:
«Состоялась встреча с заместителем главы администрации Гусевского городского округа по вопросу передачи функций технического заказчика. Данное мероприятие позволит делегировать муниципалитету полномочия по организации и проведению капитального ремонта в своем округе. Несмотря на то, что у технического заказчика достаточно большой перечень обязанностей, все стороны совещания пришли к единому мнению, что непосредственное участие органов местного самоуправления в организации и проведении капитального ремонта положительно скажется на результатах, сроках и качестве выполняемых работ».
Евгений Котов
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