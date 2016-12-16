Новые подарки от депутатов Гусевским «Детям войны» и молодым мамам
16 декабрь 2016, 16:27
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Как и обещал в прошлых статьях продолжаем рубрику, чем ещё обрадовали Гусевцев всенародно избранные в областную думу этой осенью от нашего города радетели за народ.Теги: закон Единая Россия коммунисты
Вчера 15 декабря 2016 года депутаты коммунисты Калининградской областной Думы вынесли на голосование проект закона области о разовых выплатах «Детям войны».
За принятие законопроекта голосовали все депутаты коммунисты, в том числе и Екатерина Семёнова, работающая в Комитете по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту.
Так же сегодня был поставлен на голосование закон предложенный социальным министром области мадам Анжеликой. Суть закона была рассказана мною в прошлой статье «Новые подарки от депутатов». Все ( ВСЕ) депутаты коммунисты областной Думы однозначно проголосовали против адресной раздачи соц. помощи молодым мамам.
Более того, выступая в прениях депутат коммунист Екатерина Семёнова и Игорь Ревин просили депутатов областной Думы не голосовать за принятие этого антинародного закона, лишающего 1600 молодым мам области разовых выплат при рождении ребенка и отнимающего у более чем половины молодых семей области компенсации родительской платы за детский садик.
Остальные депутаты Калининградской областной Думы на заседании в четверг большинством голосов отклонили законопроект о едино разовых выплатах «Детям войны», а вот закон предложенный социальным министром был ими принят без обсуждения.
Напомню, от нашего города голосовали против принятия закона о «Детях войны» следующие всенародно избранные личности:
- Богданов Александр Сергеевич
- Олейник Андрей Иванович
- Зацепин Михаил Иванович
Напомним, глава фракции КПРФ Игорь Ревин внес законопроект, предлагавший на региональном уровне ввести категорию «Дети войны», под которую попадают жители области, в том числе и жители нашего города, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Коммунисты предложили выплачивать этим пенсионерам по 3 тысячи рублей раз в год — к 9 Мая. «Когда мы в первый раз инициировали этот законопроект, эта категория населения составляла 91 тысячу человек. По данным Пенсионного фонда на 2015 год, их у нас оставалось уже 78 тысяч. И каждый год их становится все меньше», — отметил Игорь Ревин.
Глава фракции КПРФ пояснил, что на единовременную выплату необходимо всего около 200 млн. рублей в год.
Кстати говоря, в связи с коррупционным скандалом при строительстве 3-й школы в нашем городе, экс-главе города Галине Силенко предъявляли растрату 180 000 000 рублей. Смогли доказать и взыскивали по суду с неё только 70 000 000 рублей. Это я к тому, что при усилении контроля за всякого рода жуликами и ворами, финансирование закона о «Детях войны» будет возможным без всякой нагрузки для областного бюджета.
Так же Игорь Ревин сообщил, что категория граждан может быть расширена — в неё могут включить людей, которые родились раньше или позже указанных дат. Однако законопроект не нашел поддержки большинства депутатов областной Думы..
Денег нет, но вы держитесь.
Вчера 15 декабря 2016 года депутаты коммунисты Калининградской областной Думы вынесли на голосование проект закона области о разовых выплатах «Детям войны».
За принятие законопроекта голосовали все депутаты коммунисты, в том числе и Екатерина Семёнова, работающая в Комитете по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту.
Так же сегодня был поставлен на голосование закон предложенный социальным министром области мадам Анжеликой. Суть закона была рассказана мною в прошлой статье «Новые подарки от депутатов». Все ( ВСЕ) депутаты коммунисты областной Думы однозначно проголосовали против адресной раздачи соц. помощи молодым мамам.
Более того, выступая в прениях депутат коммунист Екатерина Семёнова и Игорь Ревин просили депутатов областной Думы не голосовать за принятие этого антинародного закона, лишающего 1600 молодым мам области разовых выплат при рождении ребенка и отнимающего у более чем половины молодых семей области компенсации родительской платы за детский садик.
Остальные депутаты Калининградской областной Думы на заседании в четверг большинством голосов отклонили законопроект о едино разовых выплатах «Детям войны», а вот закон предложенный социальным министром был ими принят без обсуждения.
Напомню, от нашего города голосовали против принятия закона о «Детях войны» следующие всенародно избранные личности:
- Богданов Александр Сергеевич
- Олейник Андрей Иванович
- Зацепин Михаил Иванович
Напомним, глава фракции КПРФ Игорь Ревин внес законопроект, предлагавший на региональном уровне ввести категорию «Дети войны», под которую попадают жители области, в том числе и жители нашего города, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Коммунисты предложили выплачивать этим пенсионерам по 3 тысячи рублей раз в год — к 9 Мая. «Когда мы в первый раз инициировали этот законопроект, эта категория населения составляла 91 тысячу человек. По данным Пенсионного фонда на 2015 год, их у нас оставалось уже 78 тысяч. И каждый год их становится все меньше», — отметил Игорь Ревин.
Глава фракции КПРФ пояснил, что на единовременную выплату необходимо всего около 200 млн. рублей в год.
Кстати говоря, в связи с коррупционным скандалом при строительстве 3-й школы в нашем городе, экс-главе города Галине Силенко предъявляли растрату 180 000 000 рублей. Смогли доказать и взыскивали по суду с неё только 70 000 000 рублей. Это я к тому, что при усилении контроля за всякого рода жуликами и ворами, финансирование закона о «Детях войны» будет возможным без всякой нагрузки для областного бюджета.
Так же Игорь Ревин сообщил, что категория граждан может быть расширена — в неё могут включить людей, которые родились раньше или позже указанных дат. Однако законопроект не нашел поддержки большинства депутатов областной Думы..
Денег нет, но вы держитесь.
С наступающим Новым годом вас дорогие Гусевцы.
Искренне Ваш Ю.М. Лактионов.
Искренне Ваш Ю.М. Лактионов.
818 просмотров | 15 комментариев | Автор: Юрий Лактионов
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