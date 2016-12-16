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Новые подарки от депутатов Гусевским «Детям войны» и молодым мамам

16 декабрь 2016, 16:27
Новые подарки от депутатов Гусевским «Детям войны» и молодым мамам
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Как и обещал в прошлых статьях продолжаем рубрику, чем ещё обрадовали Гусевцев всенародно избранные в областную думу этой осенью от нашего города радетели за народ.

Вчера 15 декабря 2016 года депутаты коммунисты Калининградской областной Думы вынесли на голосование проект закона области о разовых выплатах «Детям войны».

За принятие законопроекта голосовали все депутаты коммунисты, в том числе и Екатерина Семёнова, работающая в Комитете по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту.

Так же сегодня был поставлен на голосование закон предложенный социальным министром области мадам Анжеликой. Суть закона была рассказана мною в прошлой статье «Новые подарки от депутатов». Все ( ВСЕ) депутаты коммунисты областной Думы однозначно проголосовали против адресной раздачи соц. помощи молодым мамам.

Более того, выступая в прениях депутат коммунист Екатерина Семёнова и Игорь Ревин просили депутатов областной Думы не голосовать за принятие этого антинародного закона, лишающего 1600 молодым мам области разовых выплат при рождении ребенка и отнимающего у более чем половины молодых семей области компенсации родительской платы за детский садик.

Остальные депутаты Калининградской областной Думы на заседании в четверг большинством голосов отклонили законопроект о едино разовых выплатах «Детям войны», а вот закон предложенный социальным министром был ими принят без обсуждения.

Напомню, от нашего города голосовали против принятия закона о «Детях войны» следующие всенародно избранные личности:

- Богданов Александр Сергеевич
- Олейник Андрей Иванович
- Зацепин Михаил Иванович

Напомним, глава фракции КПРФ Игорь Ревин внес законопроект, предлагавший на региональном уровне ввести категорию «Дети войны», под которую попадают жители области, в том числе и жители нашего города, родившиеся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Коммунисты предложили выплачивать этим пенсионерам по 3 тысячи рублей раз в год — к 9 Мая. «Когда мы в первый раз инициировали этот законопроект, эта категория населения составляла 91 тысячу человек. По данным Пенсионного фонда на 2015 год, их у нас оставалось уже 78 тысяч. И каждый год их становится все меньше», — отметил Игорь Ревин.

Глава фракции КПРФ пояснил, что на единовременную выплату необходимо всего около 200 млн. рублей в год.

Кстати говоря, в связи с коррупционным скандалом при строительстве 3-й школы в нашем городе, экс-главе города Галине Силенко предъявляли растрату 180 000 000 рублей. Смогли доказать и взыскивали по суду с неё только 70 000 000 рублей. Это я к тому, что при усилении контроля за всякого рода жуликами и ворами, финансирование закона о «Детях войны» будет возможным без всякой нагрузки для областного бюджета.

Так же Игорь Ревин сообщил, что категория граждан может быть расширена — в неё могут включить людей, которые родились раньше или позже указанных дат. Однако законопроект не нашел поддержки большинства депутатов областной Думы..

Денег нет, но вы держитесь.

С наступающим Новым годом вас дорогие Гусевцы.
Искренне Ваш Ю.М. Лактионов.
Теги: закон Единая Россия коммунисты
818 просмотров   |   15 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
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# 1 Прозрел
  • 16 декабря 2016 16:31
  • Гости
На следующие выборы пойду обязательно. Когда следующие выборы?
ЦитироватьОтветить1
# 2 Спасибо
  • 16 декабря 2016 16:36
  • Гости

Спасибо вам, родные вы мои.
ЦитироватьОтветить3
# 3 Было уже
  • 16 декабря 2016 17:31
  • Гости
Просьба ко всякого рода неадекватам: "Пожалуйста. не пишите больше про долги автора. Автор ничего никому не должен. На сайте приставов старые, не существующие. снятые по суду долги автора. Т.Е. долгов у него больше нет."
Если кто понял меня то спасибо.
ЦитироватьОтветить2
# 4 Вася
  • 16 декабря 2016 19:12
  • Гости
Цитата: Было уже
Просьба ко всякого рода неадекватам: "Пожалуйста. не пишите больше про долги автора. Автор ничего никому не должен. На сайте приставов старые, не существующие. снятые по суду долги автора. Т.Е. долгов у него больше нет."
Если кто понял меня то спасибо.

Да не будем больше писать. Толку нет. Долги то не отдает Юра. Пиши не пиши.
ЦитироватьОтветить0
# 5 Слышал
  • 16 декабря 2016 19:18
  • Гости
Цитата: Вася
Цитата: Было уже
Просьба ко всякого рода неадекватам: "Пожалуйста. не пишите больше про долги автора. Автор ничего никому не должен. На сайте приставов старые, не существующие. снятые по суду долги автора. Т.Е. долгов у него больше нет."
Если кто понял меня то спасибо.

Да не будем больше писать. Толку нет. Долги то не отдает Юра. Пиши не пиши.

Ну и слава Богу.
ЦитироватьОтветить0
# 6 Единоросс
  • 17 декабря 2016 00:32
  • Гости
А что же ещё делать - вразумительно опровергнуть Лактионова не получается.
Поэтому, чтобы он прекратил народу говорить правду - просто продолжим его обсерать.
Мы же и СССР так развалили - обсерали КПСС.
Способ проверенный.
Вся собственность наша.
Только Лактиену пасть надо заткнуть.
ЦитироватьОтветить0
# 7 Ника
  • 17 декабря 2016 09:28
  • Гости
Может, это, конечно, и бред, хотя им не страдаю, но, по-моему, "гайки закручивают" ровно для того, чтобы в следующем году "добрый дядя" всё отменил и люди остались довольны. Практически через год выборы...
А нефть пошла в гору, а выгодная международная сделка состоялась, вроде могли бы на стариках и детях не экономить. Началась предвыборная многоходовка.
ЦитироватьОтветить3
# 8 Бан
  • 17 декабря 2016 09:35
  • Гости
Цитата: Ника
Может, это, конечно, и бред, хотя им не страдаю, но, по-моему, "гайки закручивают" ровно для того, чтобы в следующем году "добрый дядя" всё отменил и люди остались довольны. Практически через год выборы...
А нефть пошла в гору, а выгодная международная сделка состоялась, вроде могли бы на стариках и детях не экономить. Началась предвыборная многоходовка.

Толку -то, что "добрый дядя" всё отменит. Кто ж его отменялки выполнять будет? Майские указы вона издавалися когда страна купалась купалась в нефтедолларах. А толку? Прихлебаи все попили.
ЦитироватьОтветить3
# 9 Гость ГОСТЬ
  • 17 декабря 2016 09:53
  • Гости
ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ....
ЦитироватьОтветить0
# 10 прозрела
  • 17 декабря 2016 09:54
  • Гости
Цитата: Вася
Долги то не отдает Юра. Пиши не пиши.

Вася и иже ему подобные всю осень объясняют мне почему принимаются антисоциальные законы. Во всём виноват Лактионов Ю.М.
Нет не так, «всё из-за того, что он кому-то что-то должен». Оказывается, если пенсионерам понизили прожиточный минимум, то это из-за долгов Лактионова. Если урезали соц. помощь молодым семьям, то это тоже из-за его долгов. Повысили тарифы ЖКХ, не платят «детям войны» опять долги Лактионова виноваты. Только вот ,Вася и васеподобные,если у Лактионова долгов не будет, то вряд ли думаки примут другие законы
ЦитироватьОтветить3
# 11 Ника
  • 17 декабря 2016 11:37
  • Гости
Бан,
Цитата: Бан
Цитата: Ника
Может, это, конечно, и бред, хотя им не страдаю, но, по-моему, "гайки закручивают" ровно для того, чтобы в следующем году "добрый дядя" всё отменил и люди остались довольны. Практически через год выборы...
А нефть пошла в гору, а выгодная международная сделка состоялась, вроде могли бы на стариках и детях не экономить. Началась предвыборная многоходовка.

Толку -то, что "добрый дядя" всё отменит. Кто ж его отменялки выполнять будет? Майские указы вона издавалися когда страна купалась купалась в нефтедолларах. А толку? Прихлебаи все попили.


Тут ситуация другая: явку надо хорошую обеспечить- это "раз" и взять 50% голосов- "два".Это вам не думские и не местные выборы. По-любому, будут заискивать перед электоратом.
ЦитироватьОтветить2
# 12 Мама дочери
  • 18 декабря 2016 09:54
  • Гости
Компенсация за садик, итак несчастна, и каждые пол года нужно справки сдавать, так еще и отнять хотят.В ТОМ ГОДУ НАША ДУМА ПРИНЯЛА ВСЕМ 1900р.платить за сад, а не по дням,и притом перед самым НГ, ЧТО В ПРИДВЕРИ праздников никто даже и не знал,узнали мы все после Новогодних праздников.А,в этом году Новый сюрпрайз,добро пожаловать ...
ЦитироватьОтветить0
# 13 Законник
  • 20 декабря 2016 12:20
  • Гости
Есть и хорошие новости http://www.mk.ru/economics/2016/09/21/kurs-rublya-zamorozyat-na-tri-goda-po-pro
sbe-iz-ssha.html
Рубль будет стабильным, инфляция снизится а торговля в интернете растет!
ЦитироватьОтветить0
# 14 Пупкин
  • 20 декабря 2016 12:23
  • Гости
Лучше бы про наши гусевские новости рассказали. Слышал, что городской совет скоро местный бюджет на 2017 год принимает.
ЦитироватьОтветить0
# 15 Партиец
  • 20 декабря 2016 12:28
  • Гости
Цитата: Ника
Бан,
Цитата: Бан
Цитата: Ника
Может, это, конечно, и бред, хотя им не страдаю, но, по-моему, "гайки закручивают" ровно для того, чтобы в следующем году "добрый дядя" всё отменил и люди остались довольны. Практически через год выборы...
А нефть пошла в гору, а выгодная международная сделка состоялась, вроде могли бы на стариках и детях не экономить. Началась предвыборная многоходовка.

Толку -то, что "добрый дядя" всё отменит. Кто ж его отменялки выполнять будет? Майские указы вона издавалися когда страна купалась купалась в нефтедолларах. А толку? Прихлебаи все попили.


Тут ситуация другая: явку надо хорошую обеспечить- это "раз" и взять 50% голосов- "два".Это вам не думские и не местные выборы. По-любому, будут заискивать перед электоратом.

В 2018 году ближайшие выборы. Возможно удастся создать организацию, которая возьмет ответственность за город на себя...
ЦитироватьОтветить0

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