Стройцентр
» » » На сайте открыт новый раздел «Объявления»

На сайте открыт новый раздел «Объявления»

28 февраль 2017, 15:15
На сайте открыт новый раздел «Объявления»
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
На сайте был добавлен новый раздел «Объявления». Данный раздел пока работает в тестовом режиме и в дальнейшем в нём может много поменяться (добавляться либо удаляться разделы, появиться подразделы. Могут быть добавлены новые поля для заполнения и т.п.).

Каждый зарегистрированный пользователь может добавить туда объявление. Все объявления добавляются сразу без какой либо модерации, однако будут просматриваться и спам будет удаляться.

В дальнейшем, если данный раздел будет пользоваться популярностью, то последние или самые популярные объявления будут выведены на главной странице сайта.

Все замечания или предложения по данному разделу пишите здесь в комментариях. Если их реализация будет в моих силах, то они воплотятся в реальность.
281 просмотр   |   4 комментария   |   Автор: Admin
3
Другие новости по теме
Кто подставил Единую Россию?
Кто подставил Единую Россию?
Земля после 2017 года
Земля после 2017 года
Выплаты вкладчикам Евроситибанка начнутся не позже 21 июля
Выплаты вкладчикам Евроситибанка начнутся не позже 21 июля
Новый шаблон на сайте
Новый шаблон на сайте
# 1 анна
  • Сегодня, 19:45
  • Гости
Хорошая новость.
ЦитироватьОтветить0
# 2 Юрий
  • Сегодня, 19:53
  • Посетители
Как оказалось, админ дал возможность еще и давать комментарии под каждым объявлением если автор объявления пожелает иметь отзывы
Регистрация: 28.02.2017   Всего 4 комментарияЦитироватьОтветить0
# 3 Гость Гость
  • Сегодня, 19:54
  • Гости
Уважаемый Admin, исправьте ошибки.
ЦитироватьОтветить0
# 4 Admin
  • Сегодня, 20:03
  • Администраторы
Гость Гость,
Исправил в названии, спасибо
Регистрация: 12.10.2010   Всего 113 комментариевЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс