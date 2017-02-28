На сайте открыт новый раздел «Объявления»
28 февраль 2017, 15:15
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На сайте был добавлен новый раздел «Объявления». Данный раздел пока работает в тестовом режиме и в дальнейшем в нём может много поменяться (добавляться либо удаляться разделы, появиться подразделы. Могут быть добавлены новые поля для заполнения и т.п.).
Каждый зарегистрированный пользователь может добавить туда объявление. Все объявления добавляются сразу без какой либо модерации, однако будут просматриваться и спам будет удаляться.
В дальнейшем, если данный раздел будет пользоваться популярностью, то последние или самые популярные объявления будут выведены на главной странице сайта.
Все замечания или предложения по данному разделу пишите здесь в комментариях. Если их реализация будет в моих силах, то они воплотятся в реальность.
Каждый зарегистрированный пользователь может добавить туда объявление. Все объявления добавляются сразу без какой либо модерации, однако будут просматриваться и спам будет удаляться.
В дальнейшем, если данный раздел будет пользоваться популярностью, то последние или самые популярные объявления будут выведены на главной странице сайта.
Все замечания или предложения по данному разделу пишите здесь в комментариях. Если их реализация будет в моих силах, то они воплотятся в реальность.
281 просмотр | 4 комментария | Автор: Admin
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