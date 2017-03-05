Глава отчитался без «лишних» вопросов
5 марта 2017, 17:59
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Как бы плохо народ не думал об администрации, она думает о нем еще хуже. Одна Пожилая женщина из пос. Фурманово на отчете главы администрации Михайлова заявила: «Он умничка! Так отчитался, что ему даже вопросов не задавали, не то что Цуканову!».Теги: Евгений Михайлов
Согласен, организация самого процесса отчета главы была на высоте, полный зал ДК (правда душновато и тесно, но не это главное). Работники при входе, полиция и пр. Да и само место проведения отчета – Дом Культуры имеет значительно меньше посадочных мест чем отчеты и встречи, проводимые Цукановым в Доме офицеров.
А был ли отчет Надежда Николаевна? Ни разу за три года деятельности глава района не отчитывался перед гражданами! А тут вдруг внезапно решил в рабочее время и чтоб никто не знал. Почему? А может чтобы вопросов неудобных не задавали? Две недели втайне готовила администрация отчет, ночей не спала. Вопросы и сразу ответы готовила. На отчет привели всю администрацию, учителей школ, работников детских садов, сельские администрации привезли подготовленных селян. И чтобы чужих никого. Контроль видимо госпожа Егорычева осуществляла!
И похоже это было на рабочее совещание – назвали отчетом главы. Почему вопросов к главе Цуканову всегда было много, а к главе Михайлову в основном были одни благодарности от жителей? А что проблем нет в районе? С чего начнем ? С начала…
В 2014 году Совет депутатов тайным голосованием почти единодушно избрал Михайлова на должность главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».
Бюджет нехилый, свой губернатор помогает, подбрасывает любимому Городу. Осталось только правильно распределить и организовать работу муниципальных служб - Разделяй, властвуй, контроля нет. Кто осмелится слово то сказать? Помощники: служба заказчика и застройщика Грезев Э.А. (ранее судимый) Козлов (молодой и ретивый) работают. И тут на тебе… Срыв. Кирил подкачал… Как вы думаете, несет ли ответственность за это глава администрации?
6 миллионов контракт на реставрацию братской могилы в Ольховатке, откат 10%, в карман кому-то. Это начало. Кстати нынешнее состояние захоронения еще хуже, чем было до ремонта.
Фотография от 22 июня 2014 года, менее чем год до ремонта. Фотография сделана на мероприятии перезахоронения останков воина.
Фотография от 28 января 2017 года.
Так почему не было вопросов – может потому что Цуканов их не боялся, и жители не боялись эти вопросы задавать? Или наоборот – жители реально приходили на отчеты, благо они проводились регулярно?
Давайте в коментариях проблемы все и поднимем? Или нет вопросов?
Согласен, организация самого процесса отчета главы была на высоте, полный зал ДК (правда душновато и тесно, но не это главное). Работники при входе, полиция и пр. Да и само место проведения отчета – Дом Культуры имеет значительно меньше посадочных мест чем отчеты и встречи, проводимые Цукановым в Доме офицеров.
А был ли отчет Надежда Николаевна? Ни разу за три года деятельности глава района не отчитывался перед гражданами! А тут вдруг внезапно решил в рабочее время и чтоб никто не знал. Почему? А может чтобы вопросов неудобных не задавали? Две недели втайне готовила администрация отчет, ночей не спала. Вопросы и сразу ответы готовила. На отчет привели всю администрацию, учителей школ, работников детских садов, сельские администрации привезли подготовленных селян. И чтобы чужих никого. Контроль видимо госпожа Егорычева осуществляла!
И похоже это было на рабочее совещание – назвали отчетом главы. Почему вопросов к главе Цуканову всегда было много, а к главе Михайлову в основном были одни благодарности от жителей? А что проблем нет в районе? С чего начнем ? С начала…
В 2014 году Совет депутатов тайным голосованием почти единодушно избрал Михайлова на должность главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».
Бюджет нехилый, свой губернатор помогает, подбрасывает любимому Городу. Осталось только правильно распределить и организовать работу муниципальных служб - Разделяй, властвуй, контроля нет. Кто осмелится слово то сказать? Помощники: служба заказчика и застройщика Грезев Э.А. (ранее судимый) Козлов (молодой и ретивый) работают. И тут на тебе… Срыв. Кирил подкачал… Как вы думаете, несет ли ответственность за это глава администрации?
6 миллионов контракт на реставрацию братской могилы в Ольховатке, откат 10%, в карман кому-то. Это начало. Кстати нынешнее состояние захоронения еще хуже, чем было до ремонта.
Фотография от 22 июня 2014 года, менее чем год до ремонта. Фотография сделана на мероприятии перезахоронения останков воина.
Фотография от 28 января 2017 года.
Так почему не было вопросов – может потому что Цуканов их не боялся, и жители не боялись эти вопросы задавать? Или наоборот – жители реально приходили на отчеты, благо они проводились регулярно?
Давайте в коментариях проблемы все и поднимем? Или нет вопросов?
1 089 просмотров | 20 комментариев | Автор: Юрий Лактионов
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