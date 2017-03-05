Стройцентр
» » » Глава отчитался без «лишних» вопросов

Глава отчитался без «лишних» вопросов

5 марта 2017, 17:59
Глава отчитался без «лишних» вопросов
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
Как бы плохо народ не думал об администрации, она думает о нем еще хуже. Одна Пожилая женщина из пос. Фурманово на отчете главы администрации Михайлова заявила: «Он умничка! Так отчитался, что ему даже вопросов не задавали, не то что Цуканову!».

Согласен, организация самого процесса отчета главы была на высоте, полный зал ДК (правда душновато и тесно, но не это главное). Работники при входе, полиция и пр. Да и само место проведения отчета – Дом Культуры имеет значительно меньше посадочных мест чем отчеты и встречи, проводимые Цукановым в Доме офицеров.

А был ли отчет Надежда Николаевна? Ни разу за три года деятельности глава района не отчитывался перед гражданами! А тут вдруг внезапно решил в рабочее время и чтоб никто не знал. Почему? А может чтобы вопросов неудобных не задавали? Две недели втайне готовила администрация отчет, ночей не спала. Вопросы и сразу ответы готовила. На отчет привели всю администрацию, учителей школ, работников детских садов, сельские администрации привезли подготовленных селян. И чтобы чужих никого. Контроль видимо госпожа Егорычева осуществляла!

И похоже это было на рабочее совещание – назвали отчетом главы. Почему вопросов к главе Цуканову всегда было много, а к главе Михайлову в основном были одни благодарности от жителей? А что проблем нет в районе? С чего начнем ? С начала…

В 2014 году Совет депутатов тайным голосованием почти единодушно избрал Михайлова на должность главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».

Бюджет нехилый, свой губернатор помогает, подбрасывает любимому Городу. Осталось только правильно распределить и организовать работу муниципальных служб - Разделяй, властвуй, контроля нет. Кто осмелится слово то сказать? Помощники: служба заказчика и застройщика Грезев Э.А. (ранее судимый) Козлов (молодой и ретивый) работают. И тут на тебе… Срыв. Кирил подкачал… Как вы думаете, несет ли ответственность за это глава администрации?

6 миллионов контракт на реставрацию братской могилы в Ольховатке, откат 10%, в карман кому-то. Это начало. Кстати нынешнее состояние захоронения еще хуже, чем было до ремонта.


Фотография от 22 июня 2014 года, менее чем год до ремонта. Фотография сделана на мероприятии перезахоронения останков воина.


Фотография от 28 января 2017 года.

Так почему не было вопросов – может потому что Цуканов их не боялся, и жители не боялись эти вопросы задавать? Или наоборот – жители реально приходили на отчеты, благо они проводились регулярно?

Давайте в коментариях проблемы все и поднимем? Или нет вопросов?
Теги: Евгений Михайлов
1 089 просмотров   |   20 комментариев   |   Автор: Юрий Лактионов
2
Другие новости по теме
Как единороссы в Гусеве шахматный турнир срывали
Как единороссы в Гусеве шахматный турнир срывали
Платежи по капремонту - дело добровольное
Платежи по капремонту - дело добровольное
Директор ГМКСУ «Стадион» нарушал Трудовой Кодекс и привлечён к административной ответственности
Директор ГМКСУ «Стадион» нарушал Трудовой Кодекс и привлечён к административной ответственности
27 февраля в Гусеве состоится первый тур конкурса на должность главы администрации
27 февраля в Гусеве состоится первый тур конкурса на должность главы администрации
# 1 Зритель
  • Вчера, 18:56
  • Гости
Мой комментарий не пропустили в новости об отчете, я я хотел чтоб и от меня кто-то плюнул, если после работы успел..
За три года или сколько он там у кормушки не сделано толком ничего. Променад, церкви и прочее не в счет, это деньги частников, федерального и областного бюджетов. Тупо площадь не могут хоть ямочно залатать. Помнится когла его пиарили, обещал фасад Микрухи сделать. Где фасад? И так везде. Трандежь только. Пустырь около Семьи, ходит куча народу в сторону техникума, грязь непролазная, да ещё посреди этой грязи мусорку поставили, а как к ней люди добираются? Вплавь?
Куча вопросов, куча пожеланий. Да толку.
ЦитироватьОтветить7
# 2 Вася
  • Вчера, 19:00
  • Гости
Весна пришла и лактионов опять ожил)
ЦитироватьОтветить3
# 3 Гость Гость
  • Вчера, 19:12
  • Гости
Я была отчет позорный сами перед собой отчитались. Простых людей было немного. Следующий шаг Михайлова это хорошо всё в задоблесном труде написать. Людям пыль в глаза пустить. И два ответственных Егорычева и Каюков.
ЦитироватьОтветить4
# 4 Китай
  • Вчера, 19:25
  • Гости
Михайлов отчет в техоря собрал только по тому что у него стул качается. Пускай повторит отчет и всех саберет в ДО. Прессу и депутатов с общественниками пригласит. Подвоз с села обеспечит или только на выборы это может делать. И на сборы не 2часа дает как в этот раз. У людей вопросов много разных есть а то он людей боится.
ЦитироватьОтветить2
# 5 Союз
  • Вчера, 19:34
  • Гости
Ну и по закону жанра, отчитался и пойдет на больничный...
ЦитироватьОтветить2
# 6 Пупкин
  • Вчера, 20:05
  • Гости
Сейчас ждем едросовская орда налетит Женю защищать.
ЦитироватьОтветить1
# 7 Предприниматель
  • Вчера, 20:13
  • Гости
Я уже 20 лет в бизнесе так как при Михайлове тяжело не было. Если что бесплатно так к нам, а как хороший подряд так чужим или там своим не знаю. Знаю точно одно, что сегодняшними бизнесу в Гусеве тяжело работать многие в другие районы работать ушли. Е.Е нужно задуматься. И меньше слушать непутевую команду.
ЦитироватьОтветить5
# 8 Елена Михайловна
  • Вчера, 20:26
  • Гости
Вот как недавно было в Пионерском........ заместитель Косенкова в Пионерском попался на взятке. Самого главу администрации полиция тоже поначалу заковала в наручники, но потом отпустила по звонку “сверху”. Косенков(глава) отделался лёгким испугом - его уволили.(РуГрад.) Вот только в Гусеве так не произошло.
ЦитироватьОтветить2
# 9 Житель
  • Вчера, 20:32
  • Гости
И почему Грезев до сей поры сидит на своем месте за непростительно халатный контроль к ремонтным работам памятника? Е.Е. это тоже устраивает?
ЦитироватьОтветить1
# 10 Тёща Анжела
  • Вчера, 21:31
  • Гости
Отдавала дочь замуж в музее. Музей конечно классный, но хочется спросить когда в Гусеве появится нормальный ЗАГС. Или он только на картинках в отчете главы?.
ЦитироватьОтветить1
# 11 Тупой и еще тупее
  • Вчера, 21:47
  • Гости
Цитата: Тёща Анжела
Отдавала дочь замуж в музее. Музей конечно классный, но хочется спросить когда в Гусеве появится нормальный ЗАГС. Или он только на картинках в отчете главы?.

И что взяли? Когда отдавали? Почему заранее не сказали?
ЦитироватьОтветить1
# 12 Тупой и еще тупее
  • Вчера, 21:52
  • Гости
Ладно вам скулить. Дело не в главе города. Я понимаю, что для челяди барин во всем виноват. Но пора становиться гражданами. Пока крысёныша не выгоним ничего не изменится. Неужели в целой стране с населением в 146 миллионов не найдется умнее сраного подполковника с уничижительным позывным Моль? Стыдно за страну. А мы хотим ее с колен поднять.
ЦитироватьОтветить0
# 13 Конь в пальто
  • Вчера, 22:09
  • Гости
Вопросов не было или просто не дали задать? А про медицину местную кто-нибудь спросил? Для чего с Красноярска волокут к нам бездарей? Выживают последних специалистов. Эти сибирские котята хотят гинекологию и родильное отделения закрыть. Мало,что терапию развалили и инфекцию? Это не касается главы города или оно в область поедет лечиться?
ЦитироватьОтветить6
# 14 Тупой и еще тупее
  • Вчера, 22:21
  • Гости
Цитата: Конь в пальто
Вопросов не было или просто не дали задать? А про медицину местную кто-нибудь спросил? Для чего с Красноярска волокут к нам бездарей? Выживают последних специалистов. Эти сибирские котята хотят гинекологию и родильное отделения закрыть. Мало,что терапию развалили и инфекцию? Это не касается главы города или оно в область поедет лечиться?

Так медицина на федеральном обеспечении. С них и спрос.
ЦитироватьОтветить2
# 15 Гусевец
  • Вчера, 22:34
  • Гости
Глава в ответе за все должен быть.
ЦитироватьОтветить0
# 16 Конь в пальто
  • Вчера, 22:39
  • Гости
Тупой и еще тупее,
При хорошем мэре не будет такого беспредела. Как Лукинову изгнать,так он дошёл до губернатора,а тут язык в ....
ЦитироватьОтветить1
# 17 Лыжник
  • Вчера, 22:56
  • Гости
-"А теперь Картавый! Я сказал, Картавый!"
Вот так их надо выводить с логова на Ульяновых. Под прицелом снайпера с поднятыми руками.
ЦитироватьОтветить2
# 18 женя
  • Вчера, 23:26
  • Гости
юра чего сам то вопросов не задал?
ЦитироватьОтветить2
# 19 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
  • Сегодня, 09:39
  • Гости
ДВА МИКРОФОНА ПО ЗАЛУ НОСИЛИ, А ВСЕ СИДЕЛИ ЯЗЫКИ ВТЯНУВШИ В Ж..... ЛИЧНО Я НЕ В ТОМ СТАТУСЕ,ЧТОБЫ ПОДНИМАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ... НАРОД СТРАШНО ПАССИВНЫЙ, НУ ПОСИДЕЛИ ПОСЛУШАЛИ И ПИ..... КАКЖДЫЙ О СВОЕМ.КАКБЫ ВЫЖИТЬ... НЕ ПОТЕРЯТЬ СТУЛ ПОД ЗАДНИЦЕЙ ,КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ ТЕПЕРЬ ЭТО ВАЖНЕЕ,ЧЕМ ВОПРОСЫ ВСЯКОГО РОДА,... КТО У КОРМУШКИ ТОТ И ГРЕБЕТ... ПЫТАЙТЕСЬ ПРОБИТЬСЯ К НЕЙ...
ЦитироватьОтветить6
# 20 МОЛЬ
  • Сегодня, 11:53
  • Гости
Над народом издеваются по полной программе
ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс