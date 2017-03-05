Глава отчитался без «лишних» вопросов

5 марта 2017, 17:59

Как бы плохо народ не думал об администрации, она думает о нем еще хуже. Одна Пожилая женщина из пос. Фурманово на отчете главы администрации Михайлова заявила:Согласен, организация самого процесса отчета главы была на высоте, полный зал ДК (правда душновато и тесно, но не это главное). Работники при входе, полиция и пр. Да и само место проведения отчета – Дом Культуры имеет значительно меньше посадочных мест чем отчеты и встречи, проводимые Цукановым в Доме офицеров.А был ли отчет Надежда Николаевна? Ни разу за три года деятельности глава района не отчитывался перед гражданами! А тут вдруг внезапно решил в рабочее время и чтоб никто не знал. Почему? А может чтобы вопросов неудобных не задавали? Две недели втайне готовила администрация отчет, ночей не спала. Вопросы и сразу ответы готовила. На отчет привели всю администрацию, учителей школ, работников детских садов, сельские администрации привезли подготовленных селян. И чтобы чужих никого. Контроль видимо госпожа Егорычева осуществляла!И похоже это было на рабочее совещание – назвали отчетом главы. Почему вопросов к главе Цуканову всегда было много, а к главе Михайлову в основном были одни благодарности от жителей? А что проблем нет в районе? С чего начнем ? С начала…В 2014 году Совет депутатов тайным голосованием почти единодушно избрал Михайлова на должность главы администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».Бюджет нехилый, свой губернатор помогает, подбрасывает любимому Городу. Осталось только правильно распределить и организовать работу муниципальных служб - Разделяй, властвуй, контроля нет. Кто осмелится слово то сказать? Помощники: служба заказчика и застройщика Грезев Э.А. (ранее судимый) Козлов (молодой и ретивый) работают. И тут на тебе… Срыв. Кирил подкачал… Как вы думаете, несет ли ответственность за это глава администрации?6 миллионов контракт на реставрацию братской могилы в Ольховатке, откат 10%, в карман кому-то. Это начало. Кстати нынешнее состояние захоронения еще хуже, чем было до ремонта.Так почему не было вопросов – может потому что Цуканов их не боялся, и жители не боялись эти вопросы задавать? Или наоборот – жители реально приходили на отчеты, благо они проводились регулярно?Давайте в коментариях проблемы все и поднимем? Или нет вопросов?