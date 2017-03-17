Кому нужен Гресовский лес?

17 марта 2017, 20:43

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Печальное настроение в последнее время поселилось в головах жителей города. Малый бизнес жалуется на отсутствие покупателей и заказов со стороны бюджета. Бюджетные организации пытаются работать при сокращающемся, как шагреневая кожа, городском бюджете. И все вместе вспоминают недавнее прошлое, когда жилось не намного лучше, но посвободнее с деньгами.



Вроде кому сейчас интересны вопросы экологии и состояние лесов, тем более , что в местном бюджете нет строки о выделении денег на благоустройство одного из любимых мест отдыха горожан – Гресовский лес.



Так получилось, что мне пришлось искать ответ на вопрос, указанный в заголовке статьи, так как глава администрации Михайлов Е.Е. предложил мне зайти «в гости» и в беседе предложил взяться на него отвечать. Причем сказал, что нужно так взяться за дело, чтобы потом не было стыдно перед жителями за сделанное.



Расспросив знакомых и заинтересованных лиц, я узнал, что уже есть несколько проектов благоустройства Гресовского леса, которые позволяют сделать его более цивилизованным. Однако, среди жителей существует опасение, что он уже не будет просто лесом, а просто станет еще одним бизнес-проектом для зарабатывания денег. Многие против любого строительства на территории лесопарковой зоны. Вот я и решил обратиться к тем, кому это не безразлично, за советом, что для жителей более нужно. Может, просто провести субботники и вычистить лес от опавших деревьев и мусора и все, или нужно что-то сделать еще? И это с учетом того, что пока денег на эти цели нет.



В настоящий момент лесом занимаются энтузиасты-волонтеры из общественной организации «Зеленый город». В 2016 году проведено несколько субботников по очистке леса силами студентов и учащихся учебных заведений нашего города и волонтерами. Если сходить на поклон к муниципальным организациям, занимающимися проблемами ЖКХ в городе, то они смогут помочь: дать транспорт для вывоза мусора, привести работников для личного участия в уборке леса. А лес чистить надо.



Обращаюсь за идеями к вам, читатели сайта: может мы вместе что - либо придумаем? А если все время иметь печальное настроение и ничего не делать, то и ничего и не получится.

215 просмотров | 3 комментария | Автор: Юрий Лактионов просмотров |комментария | Автор: