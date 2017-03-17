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Кому нужен Гресовский лес?

17 марта 2017, 20:43
Кому нужен Гресовский лес?
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Печальное настроение в последнее время поселилось в головах жителей города. Малый бизнес жалуется на отсутствие покупателей и заказов со стороны бюджета. Бюджетные организации пытаются работать при сокращающемся, как шагреневая кожа, городском бюджете. И все вместе вспоминают недавнее прошлое, когда жилось не намного лучше, но посвободнее с деньгами.

Вроде кому сейчас интересны вопросы экологии и состояние лесов, тем более , что в местном бюджете нет строки о выделении денег на благоустройство одного из любимых мест отдыха горожан – Гресовский лес.

Так получилось, что мне пришлось искать ответ на вопрос, указанный в заголовке статьи, так как глава администрации Михайлов Е.Е. предложил мне зайти «в гости» и в беседе предложил взяться на него отвечать. Причем сказал, что нужно так взяться за дело, чтобы потом не было стыдно перед жителями за сделанное.

Расспросив знакомых и заинтересованных лиц, я узнал, что уже есть несколько проектов благоустройства Гресовского леса, которые позволяют сделать его более цивилизованным. Однако, среди жителей существует опасение, что он уже не будет просто лесом, а просто станет еще одним бизнес-проектом для зарабатывания денег. Многие против любого строительства на территории лесопарковой зоны. Вот я и решил обратиться к тем, кому это не безразлично, за советом, что для жителей более нужно. Может, просто провести субботники и вычистить лес от опавших деревьев и мусора и все, или нужно что-то сделать еще? И это с учетом того, что пока денег на эти цели нет.

В настоящий момент лесом занимаются энтузиасты-волонтеры из общественной организации «Зеленый город». В 2016 году проведено несколько субботников по очистке леса силами студентов и учащихся учебных заведений нашего города и волонтерами. Если сходить на поклон к муниципальным организациям, занимающимися проблемами ЖКХ в городе, то они смогут помочь: дать транспорт для вывоза мусора, привести работников для личного участия в уборке леса. А лес чистить надо.

Обращаюсь за идеями к вам, читатели сайта: может мы вместе что - либо придумаем? А если все время иметь печальное настроение и ничего не делать, то и ничего и не получится.
Теги: ГРЭСовский лес
215 просмотров   |   3 комментария   |   Автор: Юрий Лактионов
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# 1 Гость Гость
Сегодня, 22:05   Гости  
Вот и тебя дорогой Юрий Михайлович купил Михайлов. Что теперь под его дудку петь будешь? Должность предложил? Это Михайлов умеет. Вот Моисеенко я за его партию Голосовал а его взяли и купили как собственно и тебя товарищ Лактионов. И знай это технология такая.
ЦитироватьОтветить0
# 2 Гость Ольга
Сегодня, 22:21   Гости  
Должность смотрящего за лесом наминаль и не перспективная. А Глава делает не правильно что тебя в администрацию запускает. Я имею ввиду Главу Михайлова а не Гацука его в расчет и брать не нужно он все равно ни чего не решает. Главный Е.Е. и если он с Вами встретился значит ему ответил вас Ю. М. Что то нужно. Я бы остеригалась Е.Е.
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# 3 Гость Спортсмен
Сегодня, 22:57   Гости  
Думаю, следующим Михайлов пригласит к себе Рому Куповца и даст ему задание возродить городки и лапту
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