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На улице Балтийской в пятиэтажном доме произошёл пожар

16 декабрь 2016, 11:23
На улице Балтийской в пятиэтажном доме произошёл пожар
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15 декабря 2016 года, в 10.43, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Балтийской в Гусевском городском округе. В пятиэтажном панельном доме, в трехкомнатной квартире на четвертом этаже, в комнате площадью 11 кв.м. горели вещи в шкафу и мебель на общей площади 5 кв.м.. Квартира закопчена.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
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