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Родителям гусевской школьницы, заявившим об изнасиловании, предлагали 50 тысяч за смену показаний

19 декабрь 2016, 16:23
Родителям гусевской школьницы, заявившим об изнасиловании, предлагали 50 тысяч за смену показаний
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Родители 17-летнего парня, который признался в половом контакте с гусевской восьмиклассницей, предлагали её семье 50 тысяч рублей. В обмен на эту сумму они просили Лизу (имя изменено — Прим.ред.) изменить показания в кабинете следователя. Об этом Клопс.Ru сообщила мать пострадавшей девочки.

Напомним, ранее житель Гусева заявил, что его дочь изнасиловали пятеро подростков. Позднее к нему пришёл один из её обидчиков и сообщил, что действовал в одиночку. Теперь же родители молодого человека просят заявить следователям, что секс между подростками был по обоюдному согласию.

"Тогда речь пойдёт о другой статье — не изнасиловании, а половом сношении с несовершеннолетней. Там и отец, и мать уже не раз приезжали. Мать стояла на коленях, просила прощения, предлагала, чтобы Лиза жила у них и ходила в лучшую школу, но мы отказались, хотя дочь сказала, что ей жаль родителей парня", — рассказала Валентина.

Однако, как показывает заключение медиков, как такового секса между молодыми людьми не было.

"Он сказал, что ему понравилась Лиза, но он только начал и сразу закончил. Другие парни её пальцем не трогали, хотя подружка, которая пригласила мою дочь на этот день рождения, сказала молодым людям, что привела Лизу специально для их развлечения", — добавила родительница.

Ту самую подругу, по словам женщины, после случившегося перевели в другую школу. Родители учащихся сразу из нескольких посёлков написали директору учебного заведения заявление с просьбой оградить их детей от общения с девочкой. Однако в учебном учреждении эту информацию подтверждать или опровергать отказались.

"Лиза очень долго отходила, но сейчас всё в порядке. Вчера, правда, пришла из школы и жаловалась, что её мальчишки обзывали, — рассказывает мать восьмиклассницы. — О том вечере она толком не помнит, говорит, что тот парень стал расстегивать её штаны и повалил на пол, а что было потом — не знает".

19 ноября супруги из Гусева обратились в органы с заявлением об изнасиловании их 14-летней дочери. После вечеринки в соседнем городе подруга привезла её домой на такси в нетрезвом состоянии и без нижнего белья. Региональное управление СК проводит проверку по факту случившегося.
Теги: изнасилование
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# 1 Профит
  • 19 декабря 2016 16:40
  • Гости
Да уж мало предложили. Малахов небось больше забашлял. Ждем на первом канале феерическое шоу. Гусев как всегда жжот!
ЦитироватьОтветить6
# 2 Это мы
  • 19 декабря 2016 16:54
  • Гости
Т.е. по заключени врачей "полового акта не было",о каком изнасиловании тогда речь?
Т.е.девушка была в ТАКОМ угаре,что кроме расстёгивания ничего не помнит???Но "помнит,что изначиловали",хотя медики говрят,что ПА не было....

Девочки напиваются в 8 классе,мальчики ахаться только горазды...деградирует народ... :(
ЦитироватьОтветить8
# 3 Макиавелли
  • 19 декабря 2016 17:06
  • Посетители
Обвинение предъявляется со слов потерпевшего....это аксиома...
Регистрация: 16.10.2010   Всего 91 комментарийЦитироватьОтветить0
# 4 Юрист
  • 19 декабря 2016 17:18
  • Гости
Даже если он ей писей поводил по телу, а потом эакулировал это уже действия сексуального характера. Статейка нехорошая
ЦитироватьОтветить2
# 5 Роланд
  • 20 декабря 2016 10:46
  • Гости
Попал пацан в капитальныйпереплет из-за малолетней шлюшки. Такие девки были всегда, раздвигают ноги по пьяне. Пацану просто не повезло
ЦитироватьОтветить5
# 6 Ахалай Махалай
  • 20 декабря 2016 11:39
  • Гости
Мало предложили? Нормально для такого плёвого дела. А вообще,надо было думать шалашовке малолетней. Сопля ещё,а бухать лезет...
ЦитироватьОтветить4
# 7 Тупой и еще тупее
  • 20 декабря 2016 17:02
  • Гости
Судьбу своего засранца оценили в 50 тыс. руб. Смешно даже.
А судьба его будет не завидной, если сядет.
ЦитироватьОтветить4
# 8 кирил
  • Сегодня, 14:05
  • Гости
Тупой и еще тупее,
ну не было бы этих интернетов так никто бы и не знал а так только сами себя позорят зачем вообще такие вещи расписывать
ЦитироватьОтветить1
# 9 Гость Кекс
  • Сегодня, 16:21
  • Гости
Я предлагаю им просто пожениться))) и перестать позориться на всю область
ЦитироватьОтветить1

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