Родителям гусевской школьницы, заявившим об изнасиловании, предлагали 50 тысяч за смену показаний
19 декабрь 2016, 16:23
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Родители 17-летнего парня, который признался в половом контакте с гусевской восьмиклассницей, предлагали её семье 50 тысяч рублей. В обмен на эту сумму они просили Лизу (имя изменено — Прим.ред.) изменить показания в кабинете следователя. Об этом Клопс.Ru сообщила мать пострадавшей девочки.Теги: изнасилование
Напомним, ранее житель Гусева заявил, что его дочь изнасиловали пятеро подростков. Позднее к нему пришёл один из её обидчиков и сообщил, что действовал в одиночку. Теперь же родители молодого человека просят заявить следователям, что секс между подростками был по обоюдному согласию.
"Тогда речь пойдёт о другой статье — не изнасиловании, а половом сношении с несовершеннолетней. Там и отец, и мать уже не раз приезжали. Мать стояла на коленях, просила прощения, предлагала, чтобы Лиза жила у них и ходила в лучшую школу, но мы отказались, хотя дочь сказала, что ей жаль родителей парня", — рассказала Валентина.
Однако, как показывает заключение медиков, как такового секса между молодыми людьми не было.
"Он сказал, что ему понравилась Лиза, но он только начал и сразу закончил. Другие парни её пальцем не трогали, хотя подружка, которая пригласила мою дочь на этот день рождения, сказала молодым людям, что привела Лизу специально для их развлечения", — добавила родительница.
Ту самую подругу, по словам женщины, после случившегося перевели в другую школу. Родители учащихся сразу из нескольких посёлков написали директору учебного заведения заявление с просьбой оградить их детей от общения с девочкой. Однако в учебном учреждении эту информацию подтверждать или опровергать отказались.
"Лиза очень долго отходила, но сейчас всё в порядке. Вчера, правда, пришла из школы и жаловалась, что её мальчишки обзывали, — рассказывает мать восьмиклассницы. — О том вечере она толком не помнит, говорит, что тот парень стал расстегивать её штаны и повалил на пол, а что было потом — не знает".
19 ноября супруги из Гусева обратились в органы с заявлением об изнасиловании их 14-летней дочери. После вечеринки в соседнем городе подруга привезла её домой на такси в нетрезвом состоянии и без нижнего белья. Региональное управление СК проводит проверку по факту случившегося.
Напомним, ранее житель Гусева заявил, что его дочь изнасиловали пятеро подростков. Позднее к нему пришёл один из её обидчиков и сообщил, что действовал в одиночку. Теперь же родители молодого человека просят заявить следователям, что секс между подростками был по обоюдному согласию.
"Тогда речь пойдёт о другой статье — не изнасиловании, а половом сношении с несовершеннолетней. Там и отец, и мать уже не раз приезжали. Мать стояла на коленях, просила прощения, предлагала, чтобы Лиза жила у них и ходила в лучшую школу, но мы отказались, хотя дочь сказала, что ей жаль родителей парня", — рассказала Валентина.
Однако, как показывает заключение медиков, как такового секса между молодыми людьми не было.
"Он сказал, что ему понравилась Лиза, но он только начал и сразу закончил. Другие парни её пальцем не трогали, хотя подружка, которая пригласила мою дочь на этот день рождения, сказала молодым людям, что привела Лизу специально для их развлечения", — добавила родительница.
Ту самую подругу, по словам женщины, после случившегося перевели в другую школу. Родители учащихся сразу из нескольких посёлков написали директору учебного заведения заявление с просьбой оградить их детей от общения с девочкой. Однако в учебном учреждении эту информацию подтверждать или опровергать отказались.
"Лиза очень долго отходила, но сейчас всё в порядке. Вчера, правда, пришла из школы и жаловалась, что её мальчишки обзывали, — рассказывает мать восьмиклассницы. — О том вечере она толком не помнит, говорит, что тот парень стал расстегивать её штаны и повалил на пол, а что было потом — не знает".
19 ноября супруги из Гусева обратились в органы с заявлением об изнасиловании их 14-летней дочери. После вечеринки в соседнем городе подруга привезла её домой на такси в нетрезвом состоянии и без нижнего белья. Региональное управление СК проводит проверку по факту случившегося.
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