В посёлке Покровское произошел пожар в одноэтажном доме
20 декабрь 2016, 13:44
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19 декабря 2016 года, в 21.26, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Покровское Гусевского городского округа. В финском, обложенном кирпичом, одноэтажном доме размерами 12х12м, сгорела шиферная крыша, выгорели котельная и подсобное помещение на общей площади 140 квадратных метров.Теги: пожар Покровское
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-11, ПСЧ-13 в составе 9 человек и 3 единиц техники.
Пострадавших нет
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-11, ПСЧ-13 в составе 9 человек и 3 единиц техники.
Пострадавших нет
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