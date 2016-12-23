Сын Гусевского самосожженца: Несколько месяцев назад отец стал говорить, что за ним следят
23 декабрь 2016, 11:48
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8 декабря, в центре Гусева произошло событие, повергшее в шок всю область. Около часа дня прохожие заметили, как из припаркованного на городской площади автомобиля повалил густой черный дым. К машине поспешили таксисты, которые увидели сидевшего за рулем мужчину. Его успели вытащить и сбить пламя. Буквально через минуту подъехал отряд спасателей, потушивший горящий автомобиль. Потерпевшего немедленно отправили в реанимацию районной больницы. На следующий день от полученных ожогов он скончался.Теги: самоубийство
«Комсомольская правда» попыталась разобраться в причинах этой почти мистической истории.
Акт самосожжения за считанные дни успел обрасти слухами и домыслами. В СМИ просочилась информация о связи погибшего Сергея М. с одной из религиозных сект. И тому была причина: на лобовом стекле автомобиля осталось послание - «Это дьявол, это подстава, спасите детей». Родственники Сергея от комментариев упорно отказывались, поэтому журналисты подпитывались историями, рассказанными его дальними знакомыми и случайными свидетелями драмы. Апогеем стал гулявший в социальных сетях слух о том, что Сергей якобы сидел в полыхающей машине с зашитым ртом.
Мы попробовали самостоятельно разобраться в этой почти мистической истории.
Сергей М. жил на хуторе Осипенко в Озерском районе, в окрестности которого мы отправились в первую очередь. Начали с самой расхожей версии - о сектантах.
Местные жители разговаривать на скользкую тему не испугались, но заверили, что из религиозных деятелей в округе более-менее активна только церковь адвентистов седьмого дня, офис которой расположен в поселке Новославянское. На связь Сергея М. с организацией вроде бы указывало сразу несколько признаков. Мужчина занимался разведением птицы (последователи учения придерживаются довольно строгой диеты), вел довольно скромный образ жизни и был переселенцем из Киргизии (членами общины становились практически одни переселенцы из Киргизии и Казахстана). Не было тайной и то, что Сергей изучал Библию.
Офис церкви адвентистов седьмого дня в Новославянском.
И в Красном Бору, и в Яблоновке, и в Новославянском, и в Псковском нам рассказали, что сторонники церкви адвентистов ведут в районе активную работу уже больше десятка лет.
- У них автобус желтый такой есть, - сообщил Михаил Иванов из Новославянского, живущий как раз через дорогу от офиса адвентистов. - На нем они каждые выходные объезжают все хутора, собирают там народ, а потом сюда на службу везут. В основном там одни приезжие.
Сам Иванов, как и многие жители поселка, на контакт с адвентистами не идут, но совсем не потому, что у них другие религиозные убеждения. Скорее, у них другое хобби. Михаил пока рассказывал нам о своих верующих соседях чуть не запнулся о ящик пустых бутылок…
- Пью то же, что и все: водку, спирт, самогон бывает, брагу, - невесело признался бывший водитель молоковоза. – При СССР тут работа была, а теперь скоро никого не останется. Кстати, завтра опять пойду, - И дядя Миша продемонстрировал извещение о пенсии.
По части выпивки с Ивановым солидарна, похоже, большая часть поселка. Меньшая же ходит на службу к адвентистам. Причем, иногда этот водораздел проходит через одну семью: жена ждет приезда церковников, а муж глушит горькую.
Житель поселка Новославянского Михаил Иванов признался, что местные на службы к адвентистам почти не ходят.
Правда, с историей Сергея М. тут возникает сразу несколько нестыковок. Он был отцом четверых благополучных детей (дочь, двое родных взрослых сыновей и один приемный). Дети и супруга довольно часто ездили к Сергею на хутор из еще одного дома, расположенного в поселке Липово (это на окраине Гусева), да и сам он тоже заглядывал к семье, возил продукты. По словам соседей, Сергей не соблюдал правило субботы, которого придерживаются адвентисты.
Есть и еще одно немаловажное свидетельство соседки, Елизаветы Рыбаковой, заметившей однажды желтый автобус адвентистов рядом с домом.
- Они и к нам заходили, приглашения какие-то оставляли, звали на встречи, - вспоминает Рыбакова о приезде «сектантов». – Зашли они и к Сергею. Потом мы обсуждали с ним по-соседски. Так он шутил даже над визитерами. Это был единственный раз, когда эти люди к нам приезжали, больше они здесь не показывались.
Подтверждает эти слова и старший сын Сергея Иван.
- Вероятно, эти люди увидели, что он один в доме и подумали, что у отца никого нет. Начали с ним беседовать, - рассказывает он. – Потом они уже узнали, что у отца большая семья под Гусевом, и решили больше на этот хутор не приезжать. А вообще папа был верующим человеком. С мамой они иногда по вечерам Библию читали. У нас вся семья – православные.
Когда Сергей М. приобрел домик на далеком хуторе Осипенко, злые языки стали поговаривать о том, что он просто сбежал туда от семьи. С другой стороны, если бы это действительно было так, вряд ли бы Сергей так часто ездил в Липово к жене и детям, а супруга Татьяна не проводила бы любую свободную минуту на хуторе мужа.
На своем хуторе Сергей М. держал пасеку. Именно после кражи отсюда нескольких ульев в его поведении впервые стали замечать странности.
Все, кто знал Сергея лично, говорят, что он был очень спокойным. Даже чересчур.
- Я бы не сказала, что он накрученный какой-то был, - вспоминает почтальон Светлана Анисимова из Псковского. - Мы с ним общались на почве сельского хозяйства. Он курочек разводил, хотел еще и овец. А у меня как раз и птица на дворе, и поросята, и овцы. По осени мы с ним советовались по этому поводу.
Почти слово в слово повторяют и те, кто покупал у Сергея мед, и те, кто продавал ему зерно для птичника. Кто-то из его знакомых считал, что вдали от родственников Сергей тоскует. Жители соседней деревни даже вспоминали, что он пару раз жаловался на то, что ему не помогают дети. Старший, Иван, служит по контракту и живет в Советске, один из сыновей на днях ушел в армию.
- Отец взял хутор 4 или 5 лет назад, - вспоминает Иван. – Мама довольно часто к нему ездила. Иногда она неделю проводила там, а неделю в Липово. Изначально они вообще там жили вместе. Потом пошли внуки, наши дети, мама стала пореже ездить. Но братишка мой, Сергей, почти каждые выходные у папы был, иногда через выходные, когда не получалось. А я то в Советске, то в полях, где мы были по 4-5 месяцев безвылазно.
По словам Ивана, его мама ежедневно созванивалась с отцом. по три-четыре раза, когда не могла приехать. Да и все дети были постоянно на связи.
Виделся с родней Сергей и в тот страшный день 8 декабря. Он отвез домой в Липово несколько забитых индюков, перекинулся парой слов с детьми и женой, собирался пообедать вместе с ними, но потом отлучился под банальным предлогом – надо было вывезти мусор. Он не надевал теплые вещи - прямо в хозяйственных тапках сел за руль и поехал в сторону центра. И дома уже больше не появился.
Знакомая Сергея из Красного Бора призналась, что за пару месяцев до смерти он поделился с ней своими мыслями о том, будто за ним ведется слежка. Началось это, как говорят дети и друзья Сергея, после того, как у него украли несколько ульев.
Сергей был заядлым пчеловодом еще с Киргизии. Как только переехал с семьей в Калининградскую область, первое его занятие было связано с главной страстью. В 2010 году Сергей даже устроился пчеловодом в Нестеровское лесничество. Когда лесничество расформировали, от своего хобби, приносящего, пусть и не всегда стабильный, но хороший заработок, а отказываться не стал – пасеки держал и в Озерском районе, и в Нестеровском.
- Сережа довольно часто ездил к нам в баню, в Краснолесье, - вспоминает друг Сергея Валерий Пономаренко. – Он и с семьей тут был, и один, и с друзьями. В последний раз приехал с нашими общими друзьями из Киргизии. О проблемах мы тогда толком не поговорили, но он жаловался на них раньше.
По словам Пономаренко, с которым, кстати, Сергей был знаком с самого детского сада, проблем на его друга в последнее время навалилось множество.
Трагедия разыгралась неподалеку от нового храма в самом центре города.
Тем не менее, хозяйство фермер бросать не хотел и категорически отказывался запускать птичник и пасеку.- Я думаю, что у Сереги просто нервный срыв случился. Все к тому шло, - вздыхает Валерий. – Последний год вообще стал для него очень тяжелым: сначала несколько пчелиных семей украл кто-то, потом своровали индюшек. Добила и погода: лили дожди, пчелы практически не вылетали, меда было очень мало, а клиентов у Сергея много - все спрашивали, купить хотели.
- Отец ни в какую не хотел ехать в Гусев, - говорит Иван. – Он часто повторял нам: «Ну что мне в вашем городе делать?» Мы и в Киргизии на окраине жили, где скотину можно было держать: частный дом у нас был, двор, пасека за огородом. На лето мы с папой всегда уезжали в горы, где проводили все время до сентября.
Странности в поведении отца Иван стал замечать только в последние месяцы его жизни.
- Мы думали, что он очень устает, замечали, что перенагрузка идет и моральная, и физическая, - рассуждает сын. – После того, как случилась та кража, папа говорил мне, что ему кажется, будто его телефон кто-то прослушивает, будто следит за домом кто-то.
Я не исключаю, что за домом действительно могли следить воры, хутор-то находится в глуши. Могли с проверками объезжать окрестные деревни и сотрудники агрохолдинга, было несколько случаев, когда у них их коров кто-то уводил.
- Папа мог себя на этой почве накручивать, но в субботу мы с ним уже договорились, что он на зимовку к маме в Липово переедет. И тут это произошло, - продолжает Иван. – Мы даже и подумать ни о чем таком не могли. Да не только мы - все люди, которые с папой общались близко.
Семья Сергея до сих пор не может прийти в себя. Объяснить послание, которое он оставил, никто из родных тоже не берется.
- «Спасите детей» - эту фразу еще как-то можно понять, потому что папа всегда переживал за нас, за внуков, говорил, что уже пожил, хотел, чтобы у нас все сложилось, - размышляет Иван. – «Подстава» - это, возможно, о тех, кто следил за домом. А по поводу первой части, про дьявола – вообще в голове не укладывается…
Что случилось с Сергеем М. на самом деле, сейчас точно сказать не может никто. Вероятно, завесу сможет приоткрыть следствие - проверка продолжается. Рассматривается несколько возможных причин трагедии.
«Комсомольская правда» попыталась разобраться в причинах этой почти мистической истории.
Акт самосожжения за считанные дни успел обрасти слухами и домыслами. В СМИ просочилась информация о связи погибшего Сергея М. с одной из религиозных сект. И тому была причина: на лобовом стекле автомобиля осталось послание - «Это дьявол, это подстава, спасите детей». Родственники Сергея от комментариев упорно отказывались, поэтому журналисты подпитывались историями, рассказанными его дальними знакомыми и случайными свидетелями драмы. Апогеем стал гулявший в социальных сетях слух о том, что Сергей якобы сидел в полыхающей машине с зашитым ртом.
Мы попробовали самостоятельно разобраться в этой почти мистической истории.
Религиозный след
Сергей М. жил на хуторе Осипенко в Озерском районе, в окрестности которого мы отправились в первую очередь. Начали с самой расхожей версии - о сектантах.
Местные жители разговаривать на скользкую тему не испугались, но заверили, что из религиозных деятелей в округе более-менее активна только церковь адвентистов седьмого дня, офис которой расположен в поселке Новославянское. На связь Сергея М. с организацией вроде бы указывало сразу несколько признаков. Мужчина занимался разведением птицы (последователи учения придерживаются довольно строгой диеты), вел довольно скромный образ жизни и был переселенцем из Киргизии (членами общины становились практически одни переселенцы из Киргизии и Казахстана). Не было тайной и то, что Сергей изучал Библию.
Офис церкви адвентистов седьмого дня в Новославянском.
И в Красном Бору, и в Яблоновке, и в Новославянском, и в Псковском нам рассказали, что сторонники церкви адвентистов ведут в районе активную работу уже больше десятка лет.
- У них автобус желтый такой есть, - сообщил Михаил Иванов из Новославянского, живущий как раз через дорогу от офиса адвентистов. - На нем они каждые выходные объезжают все хутора, собирают там народ, а потом сюда на службу везут. В основном там одни приезжие.
Сам Иванов, как и многие жители поселка, на контакт с адвентистами не идут, но совсем не потому, что у них другие религиозные убеждения. Скорее, у них другое хобби. Михаил пока рассказывал нам о своих верующих соседях чуть не запнулся о ящик пустых бутылок…
- Пью то же, что и все: водку, спирт, самогон бывает, брагу, - невесело признался бывший водитель молоковоза. – При СССР тут работа была, а теперь скоро никого не останется. Кстати, завтра опять пойду, - И дядя Миша продемонстрировал извещение о пенсии.
По части выпивки с Ивановым солидарна, похоже, большая часть поселка. Меньшая же ходит на службу к адвентистам. Причем, иногда этот водораздел проходит через одну семью: жена ждет приезда церковников, а муж глушит горькую.
Житель поселка Новославянского Михаил Иванов признался, что местные на службы к адвентистам почти не ходят.
Правда, с историей Сергея М. тут возникает сразу несколько нестыковок. Он был отцом четверых благополучных детей (дочь, двое родных взрослых сыновей и один приемный). Дети и супруга довольно часто ездили к Сергею на хутор из еще одного дома, расположенного в поселке Липово (это на окраине Гусева), да и сам он тоже заглядывал к семье, возил продукты. По словам соседей, Сергей не соблюдал правило субботы, которого придерживаются адвентисты.
Есть и еще одно немаловажное свидетельство соседки, Елизаветы Рыбаковой, заметившей однажды желтый автобус адвентистов рядом с домом.
- Они и к нам заходили, приглашения какие-то оставляли, звали на встречи, - вспоминает Рыбакова о приезде «сектантов». – Зашли они и к Сергею. Потом мы обсуждали с ним по-соседски. Так он шутил даже над визитерами. Это был единственный раз, когда эти люди к нам приезжали, больше они здесь не показывались.
Подтверждает эти слова и старший сын Сергея Иван.
- Вероятно, эти люди увидели, что он один в доме и подумали, что у отца никого нет. Начали с ним беседовать, - рассказывает он. – Потом они уже узнали, что у отца большая семья под Гусевом, и решили больше на этот хутор не приезжать. А вообще папа был верующим человеком. С мамой они иногда по вечерам Библию читали. У нас вся семья – православные.
Дела семейные
Когда Сергей М. приобрел домик на далеком хуторе Осипенко, злые языки стали поговаривать о том, что он просто сбежал туда от семьи. С другой стороны, если бы это действительно было так, вряд ли бы Сергей так часто ездил в Липово к жене и детям, а супруга Татьяна не проводила бы любую свободную минуту на хуторе мужа.
На своем хуторе Сергей М. держал пасеку. Именно после кражи отсюда нескольких ульев в его поведении впервые стали замечать странности.
Все, кто знал Сергея лично, говорят, что он был очень спокойным. Даже чересчур.
- Я бы не сказала, что он накрученный какой-то был, - вспоминает почтальон Светлана Анисимова из Псковского. - Мы с ним общались на почве сельского хозяйства. Он курочек разводил, хотел еще и овец. А у меня как раз и птица на дворе, и поросята, и овцы. По осени мы с ним советовались по этому поводу.
Почти слово в слово повторяют и те, кто покупал у Сергея мед, и те, кто продавал ему зерно для птичника. Кто-то из его знакомых считал, что вдали от родственников Сергей тоскует. Жители соседней деревни даже вспоминали, что он пару раз жаловался на то, что ему не помогают дети. Старший, Иван, служит по контракту и живет в Советске, один из сыновей на днях ушел в армию.
- Отец взял хутор 4 или 5 лет назад, - вспоминает Иван. – Мама довольно часто к нему ездила. Иногда она неделю проводила там, а неделю в Липово. Изначально они вообще там жили вместе. Потом пошли внуки, наши дети, мама стала пореже ездить. Но братишка мой, Сергей, почти каждые выходные у папы был, иногда через выходные, когда не получалось. А я то в Советске, то в полях, где мы были по 4-5 месяцев безвылазно.
По словам Ивана, его мама ежедневно созванивалась с отцом. по три-четыре раза, когда не могла приехать. Да и все дети были постоянно на связи.
Виделся с родней Сергей и в тот страшный день 8 декабря. Он отвез домой в Липово несколько забитых индюков, перекинулся парой слов с детьми и женой, собирался пообедать вместе с ними, но потом отлучился под банальным предлогом – надо было вывезти мусор. Он не надевал теплые вещи - прямо в хозяйственных тапках сел за руль и поехал в сторону центра. И дома уже больше не появился.
"Это был нервный срыв"
Знакомая Сергея из Красного Бора призналась, что за пару месяцев до смерти он поделился с ней своими мыслями о том, будто за ним ведется слежка. Началось это, как говорят дети и друзья Сергея, после того, как у него украли несколько ульев.
Сергей был заядлым пчеловодом еще с Киргизии. Как только переехал с семьей в Калининградскую область, первое его занятие было связано с главной страстью. В 2010 году Сергей даже устроился пчеловодом в Нестеровское лесничество. Когда лесничество расформировали, от своего хобби, приносящего, пусть и не всегда стабильный, но хороший заработок, а отказываться не стал – пасеки держал и в Озерском районе, и в Нестеровском.
- Сережа довольно часто ездил к нам в баню, в Краснолесье, - вспоминает друг Сергея Валерий Пономаренко. – Он и с семьей тут был, и один, и с друзьями. В последний раз приехал с нашими общими друзьями из Киргизии. О проблемах мы тогда толком не поговорили, но он жаловался на них раньше.
По словам Пономаренко, с которым, кстати, Сергей был знаком с самого детского сада, проблем на его друга в последнее время навалилось множество.
Трагедия разыгралась неподалеку от нового храма в самом центре города.
Тем не менее, хозяйство фермер бросать не хотел и категорически отказывался запускать птичник и пасеку.- Я думаю, что у Сереги просто нервный срыв случился. Все к тому шло, - вздыхает Валерий. – Последний год вообще стал для него очень тяжелым: сначала несколько пчелиных семей украл кто-то, потом своровали индюшек. Добила и погода: лили дожди, пчелы практически не вылетали, меда было очень мало, а клиентов у Сергея много - все спрашивали, купить хотели.
- Отец ни в какую не хотел ехать в Гусев, - говорит Иван. – Он часто повторял нам: «Ну что мне в вашем городе делать?» Мы и в Киргизии на окраине жили, где скотину можно было держать: частный дом у нас был, двор, пасека за огородом. На лето мы с папой всегда уезжали в горы, где проводили все время до сентября.
Странности в поведении отца Иван стал замечать только в последние месяцы его жизни.
- Мы думали, что он очень устает, замечали, что перенагрузка идет и моральная, и физическая, - рассуждает сын. – После того, как случилась та кража, папа говорил мне, что ему кажется, будто его телефон кто-то прослушивает, будто следит за домом кто-то.
Я не исключаю, что за домом действительно могли следить воры, хутор-то находится в глуши. Могли с проверками объезжать окрестные деревни и сотрудники агрохолдинга, было несколько случаев, когда у них их коров кто-то уводил.
- Папа мог себя на этой почве накручивать, но в субботу мы с ним уже договорились, что он на зимовку к маме в Липово переедет. И тут это произошло, - продолжает Иван. – Мы даже и подумать ни о чем таком не могли. Да не только мы - все люди, которые с папой общались близко.
Семья Сергея до сих пор не может прийти в себя. Объяснить послание, которое он оставил, никто из родных тоже не берется.
- «Спасите детей» - эту фразу еще как-то можно понять, потому что папа всегда переживал за нас, за внуков, говорил, что уже пожил, хотел, чтобы у нас все сложилось, - размышляет Иван. – «Подстава» - это, возможно, о тех, кто следил за домом. А по поводу первой части, про дьявола – вообще в голове не укладывается…
Что случилось с Сергеем М. на самом деле, сейчас точно сказать не может никто. Вероятно, завесу сможет приоткрыть следствие - проверка продолжается. Рассматривается несколько возможных причин трагедии.
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