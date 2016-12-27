На улице Московской автомобиль «Опель» сбил 69-летнего мужчину на пешеходном переходе
27 декабрь 2016, 12:26
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26 декабря 2016 года, около 17.00, на улице Московской в городе Гусеве водитель автомобиля «Опель Вектра» на прямом участке дороги допустил наезд на 69-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Теги: авария
В результате ДТП пешеход госпитализирован.
В результате ДТП пешеход госпитализирован.
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