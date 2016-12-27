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На улице Московской автомобиль «Опель» сбил 69-летнего мужчину на пешеходном переходе

27 декабрь 2016, 12:26
На улице Московской автомобиль «Опель» сбил 69-летнего мужчину на пешеходном переходе
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26 декабря 2016 года, около 17.00, на улице Московской в городе Гусеве водитель автомобиля «Опель Вектра» на прямом участке дороги допустил наезд на 69-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.
Теги: авария
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# 1 Василий
  • Сегодня, 13:16
  • Гости
наша руская быдлятина которая носится по городу на своих гробах сечас будет вижать что он не нацепил на себя светоотражающий элемент
ЦитироватьОтветить4
# 2 Василий
  • Сегодня, 13:19
  • Гости
а поду добавлю--вечером машин реально не видно--посмотрел в право влево никого--через две секуеды летит шумаХЕР--откуда он взялся??
ЦитироватьОтветить2
# 3 Вера
  • Сегодня, 13:52
  • Гости
Есть такая разновидность хамов- ТОРОПЫГ - частные извозчики и вояки, которые привыкли ездить абы как и быстро, редко- редко пропустят кого -нибудь, ездят по городу как угорелые .
ЦитироватьОтветить5
# 4 Ника
  • Сегодня, 13:59
  • Гости
Василий,
Цитата: Василий
а поду добавлю--вечером машин реально не видно--посмотрел в право влево никого--через две секуеды летит шумаХЕР--откуда он взялся??


А включённые фары? Метров за 200 видно, время у пешехода, чтобы сориентироваться, есть. Пожилым людям, конечно сложнее. Водитель будет отвечать.
ЦитироватьОтветить1
# 5 Тупой и еще тупее
  • Сегодня, 14:22
  • Гости
Очередная слепая прокладка между рулем и креслом.
ЦитироватьОтветить1
# 6 Неравнодушный
  • Сегодня, 15:18
  • Гости
Цитата: Василий
наша руская быдлятина которая носится по городу на своих гробах сечас будет вижать что он не нацепил на себя светоотражающий элемент


Василий, а Вам не приходило в голову, что на эту тему можно не вижать, а говорить;
и что вовсе не быдлятина это - к тому же, русская.
Можно сколько угодно кидаться друг в друга...эээ... антипримерами, но результат, как говорится, налицо: у нас в области почти каждый день сбивают пешеходов. И далеко не всегда виноваты в этом водители или только водители. Виноваты - все.
ЦитироватьОтветить0
# 7 Нас рать...
  • Сегодня, 17:00
  • Гости
Едешь за рулем, всегда осиа5авливайся перед пешеходным переходом. Сложно что ли, понять не могу. Сам водитель, ну реально так проще и надежнее. Как тупые бокланы себя за рулем ведут. Город блин 10 мин в одну сторону и 10 в другую, всеровно находятся спешащие идиоты. Я когда пешком хоожу всегда в кармане камень ношу, думаю найдутся говноводители в Гусевеё которым уже от меня прилетало в заднее.
ЦитироватьОтветить0
# 8 Мимо проходил
  • Сегодня, 17:43
  • Гости
Цитата: Нас рать...
Едешь за рулем, всегда осиа5авливайся перед пешеходным переходом. Сложно что ли, понять не могу. Сам водитель, ну реально так проще и надежнее. Как тупые бокланы себя за рулем ведут. Город блин 10 мин в одну сторону и 10 в другую, всеровно находятся спешащие идиоты. Я когда пешком хоожу всегда в кармане камень ношу, думаю найдутся говноводители в Гусевеё которым уже от меня прилетало в заднее.


Смотри чтоб ответка в переднее не прилетела
ЦитироватьОтветить0

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