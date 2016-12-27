В авиакатастрофе над Чёрным морем погиб уроженец Калининградской области
27 декабрь 2016, 13:37
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Жители Калининградской области скорбят по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем. Один из членов экипажа Андрей Мамонов учился в Черняховской школе №4. В городе живут родители и сестра офицера. В соседнем Гусеве, чтобы почтить память погибших, горожане вышли на площадь с цветами. В гарнизоне вспоминают многочисленные выступления «Алексадровцев» на сцене Дома офицеров. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: авиакатастрофа
Член экипажа Ту-154 Андрей Мамонов — выпускник Черняховской школы №4 1999 года.
Марина Егорова — одноклассница Андрея Мамонова
— Мне он запомнился, как жизнерадостный добрый человек, который всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. Услышав эту новость я не сразу в это поверила и до последнего надеялась, что это не так. У Андрея сестра младшая училась в этой школе, и сейчас у Андрея в этой школе учится племянник.
Школа находится в микрорайоне, примыкающем к военному аэродрому. В своё время, в Черняховске находилось два авиационных полка, и сегодня практически в каждом классе есть внуки и дети военнослужащих. Многие черняховцы знают семью Мамоновых лично.
Валетина Ларионенко — преподаватель школы №4 города Черняховска
— Я даже не могу пойти, и высказать им своё сочувствие. С мамой Андрея мы общались часто, это добрые, жизнерадостные люди. Мне трудно представить, что сейчас с ними происходит. У Андрея отец тоже лётчик. У Андрея была мечта стать лётчик и стал неплохим лётчиком.
В Гусевском гарнизоне с особой болью в сердце вспоминают артистов ансамбля имени Александрова. Знаменитый коллектив неоднократно бывал в городе в советские годы, когда здесь находилась развёрнутая мотострелковая дивизия. В последний раз Алексанровцы выступали в Гусеве в августе 2014 года. Концерт был приурочен к столетней годовщине со дня начала Первой мировой, артисты горячо поддерживали идею строительства храма-памятник в честь воинов, павших в Империалистическую.
Сегодня в новом Храме Всех Святых горожане ставят свечи в память о тех, кто погиб над Чёрным морем.
Член экипажа Ту-154 Андрей Мамонов — выпускник Черняховской школы №4 1999 года.
Марина Егорова — одноклассница Андрея Мамонова
— Мне он запомнился, как жизнерадостный добрый человек, который всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. Услышав эту новость я не сразу в это поверила и до последнего надеялась, что это не так. У Андрея сестра младшая училась в этой школе, и сейчас у Андрея в этой школе учится племянник.
Школа находится в микрорайоне, примыкающем к военному аэродрому. В своё время, в Черняховске находилось два авиационных полка, и сегодня практически в каждом классе есть внуки и дети военнослужащих. Многие черняховцы знают семью Мамоновых лично.
Валетина Ларионенко — преподаватель школы №4 города Черняховска
— Я даже не могу пойти, и высказать им своё сочувствие. С мамой Андрея мы общались часто, это добрые, жизнерадостные люди. Мне трудно представить, что сейчас с ними происходит. У Андрея отец тоже лётчик. У Андрея была мечта стать лётчик и стал неплохим лётчиком.
В Гусевском гарнизоне с особой болью в сердце вспоминают артистов ансамбля имени Александрова. Знаменитый коллектив неоднократно бывал в городе в советские годы, когда здесь находилась развёрнутая мотострелковая дивизия. В последний раз Алексанровцы выступали в Гусеве в августе 2014 года. Концерт был приурочен к столетней годовщине со дня начала Первой мировой, артисты горячо поддерживали идею строительства храма-памятник в честь воинов, павших в Империалистическую.
Сегодня в новом Храме Всех Святых горожане ставят свечи в память о тех, кто погиб над Чёрным морем.
Виталий Хвалей
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