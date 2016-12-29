9 лет колонии получила жительница Гусева за убийство сожителя
29 декабрь 2016, 18:53
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15 апреля 2016 года в квартире по ул. Железнодорожной в городе Гусеве в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта на почве ревности, подсудимая нанесла сожителю один удар ножом в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.Теги: убийство суд
В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Пояснила, что конфликт произошел на почве ревности со стороны потерпевшего, мужчина ее оскорблял.
Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст.105 УК РФ, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений (ранее женщина судима за грабеж), а также совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.
Приговором Гусевского городского суда женщина осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 9-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
В судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Пояснила, что конфликт произошел на почве ревности со стороны потерпевшего, мужчина ее оскорблял.
Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 1 ст.105 УК РФ, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений (ранее женщина судима за грабеж), а также совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.
Приговором Гусевского городского суда женщина осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 9-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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