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За убийство знакомого житель Гусева получил 9 лет колонии строгого режима

29 декабрь 2016, 19:39
За убийство знакомого житель Гусева получил 9 лет колонии строгого режима
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12 декабря 2015 года в квартире одного из домов в городе Гусеве в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта, на почве личных неприязненных отношений, подсудимый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в различные части тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте через непродолжительное время.

Мужчина свою вину не признал и пояснил, что с потерпевшим не конфликтовал, ударов ему не наносил, а в день смерти потерпевшего находился в другом месте.

Суд, оценив доказательства в совокупности (показания потерпевшей, свидетелей, протоколы следственных действий, заключения экспертов), счел вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, суд отнес совершение преступления впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Приговором Гусевского городского суда мужчина осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 9-ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Теги: убийство суд
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