Полиция Гусева разыскивает 44-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении
30 декабрь 2016, 11:56
- Размер шрифта
- +
- ++
-
Межведомственным отделом МВД «Гусевский» разыскивается 44-летний Казиниский Алексей Борисович, 1972 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления.Теги: розыск
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
290 просмотров
0