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Полиция Гусева разыскивает 44-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении

30 декабрь 2016, 11:56
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Межведомственным отделом МВД «Гусевский» разыскивается 44-летний Казиниский Алексей Борисович, 1972 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
Теги: розыск
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