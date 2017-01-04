В поселке Краснополье сгорела баня
4 январь 2017, 14:45
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3 января 2017 года, в 18.13, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральная в поселке Краснополье Гусевского городского округа. Выгорела одноэтажная кирпичная баня с мансардой размером 10х5 метров.Теги: пожар
Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
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