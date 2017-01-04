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В Гусевском районе полицейские по горячим следам раскрыли кражу из частного дома

4 январь 2017, 15:03
В Гусевском районе полицейские по горячим следам раскрыли кражу из частного дома
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Утром 3 января за помощью в дежурную часть полиции обратился 33-летний житель одного из посёлков. Потерпевший сообщил, что неизвестный злоумышленник проник в незапертую веранду его частного дома и похитил оттуда бензопилу.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и изъяли похищенное имущество. Задержанным оказался 31-летний ранее судимый житель соседнего Нестерова. Он помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об аресте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция включает лишение свободы на срок до 6 лет.
Теги: кража полиция
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