Стройцентр
» » » В городе Гусеве на улице Луговой сгорела баня

В городе Гусеве на улице Луговой сгорела баня

7 январь 2017, 00:47
В городе Гусеве на улице Луговой сгорела баня
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
6 января 2017 года, в 12.29, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Луговой города Гусева. Горела кирпичная одноэтажная баня с пристроенным гаражом. Полностью выгорала парилка, моечная и потолочное перекрытие.

На место пожара выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар
117 просмотров
0
Другие новости по теме
В поселке Краснополье сгорела баня
В поселке Краснополье сгорела баня
В поселке Маяковское сгорела баня
В поселке Маяковское сгорела баня
В садовом обществе «Ромашка» сгорела баня
В садовом обществе «Ромашка» сгорела баня
На проспекте Ленина сгорела хозяйственная постройка
На проспекте Ленина сгорела хозяйственная постройка

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent