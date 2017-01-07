В городе Гусеве на улице Луговой сгорела баня

7 январь 2017, 00:47

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6 января 2017 года, в 12.29, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Луговой города Гусева. Горела кирпичная одноэтажная баня с пристроенным гаражом. Полностью выгорала парилка, моечная и потолочное перекрытие.



На место пожара выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.



Пострадавших нет.

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