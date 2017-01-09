На улице Дачная в городе Гусеве произошел пожар в бане

9 январь 2017, 12:24

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8 января 2017 года, в 18.02, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Дачная в городе Гусеве. В кирпичной одноэтажной бане, размером 4х6 метров, сгорело потолочное перекрытие.



Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.



Пострадавших нет.

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