На улице Дачная в городе Гусеве произошел пожар в бане
9 январь 2017, 12:24
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8 января 2017 года, в 18.02, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Дачная в городе Гусеве. В кирпичной одноэтажной бане, размером 4х6 метров, сгорело потолочное перекрытие.Теги: пожар
Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
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