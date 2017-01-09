В Гусевском районе женщина-водитель пострадала при столкновении с встречным автомобилем
9 январь 2017, 13:20
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8 января 2017 года, в Гусевском районе, около 17:43, 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не справилась с управлением, в результате чего допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем марки «Фольксваген Каравелла». Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.Теги: авария
В результате ДТП женщина-водитель «Пассата» госпитализирована.
В результате ДТП женщина-водитель «Пассата» госпитализирована.
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