В Гусевском районе женщина-водитель пострадала при столкновении с встречным автомобилем

9 январь 2017, 13:20

Размер шрифта

+

++



8 января 2017 года, в Гусевском районе, около 17:43, 36-летняя женщина-водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не справилась с управлением, в результате чего допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем марки «Фольксваген Каравелла». Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.



В результате ДТП женщина-водитель «Пассата» госпитализирована.

660 просмотров