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В первые дни января трое жителей области стали жертвами наступивших морозов

10 январь 2017, 17:33
В первые дни января трое жителей области стали жертвами наступивших морозов
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Первые дни 2017 года ознаменовались наступлением по-настоящему зимних холодов. При этом, увы, не обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщает информационное агентство «Комсомольская правда».

Хотя первого из погибших подобрали на одной из улиц в Гусеве еще до того как грянули морозы – 1 января. Тем не менее, судебно-медицинские эксперты установили, что смерть 18-летнего парня наступила в результате общего переохлаждения организма.

Во вторник, 3 января в Светлогорске также был обнаружен замерзшим насмерть 60-летнийц местный житель. А на следующий день в Багратионовском районе нашли окоченевшее тело 59-летней женщины.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются, Но уже известно, что все погибшие при жизни злоупотребляли алкогольными напитками.
Теги: морозы
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