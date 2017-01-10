В первые дни января трое жителей области стали жертвами наступивших морозов
10 январь 2017, 17:33
- Размер шрифта
- +
- ++
-
Первые дни 2017 года ознаменовались наступлением по-настоящему зимних холодов. При этом, увы, не обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщает информационное агентство «Комсомольская правда».Теги: морозы
Хотя первого из погибших подобрали на одной из улиц в Гусеве еще до того как грянули морозы – 1 января. Тем не менее, судебно-медицинские эксперты установили, что смерть 18-летнего парня наступила в результате общего переохлаждения организма.
Во вторник, 3 января в Светлогорске также был обнаружен замерзшим насмерть 60-летнийц местный житель. А на следующий день в Багратионовском районе нашли окоченевшее тело 59-летней женщины.
Обстоятельства гибели людей устанавливаются, Но уже известно, что все погибшие при жизни злоупотребляли алкогольными напитками.
Хотя первого из погибших подобрали на одной из улиц в Гусеве еще до того как грянули морозы – 1 января. Тем не менее, судебно-медицинские эксперты установили, что смерть 18-летнего парня наступила в результате общего переохлаждения организма.
Во вторник, 3 января в Светлогорске также был обнаружен замерзшим насмерть 60-летнийц местный житель. А на следующий день в Багратионовском районе нашли окоченевшее тело 59-летней женщины.
Обстоятельства гибели людей устанавливаются, Но уже известно, что все погибшие при жизни злоупотребляли алкогольными напитками.
453 просмотра
0