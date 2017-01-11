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Два контрактника из Гусева отправились в колонию за самоволку

11 январь 2017, 12:31
Два контрактника из Гусева отправились в колонию за самоволку
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Два контрактника, проходящих службу в войсковой части 90151 в Гусеве за самоволку проведет в колонии-поселении от 9 месяцев до одного года. Об этом сообщает информационное агентство «Русский Запад», ссылаясь на следователя по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту полковника юстиции А.С. Истомина.

Наводчик оператор гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона войсковой части 90151 рядовой Дмитрий Бодю не появлялся в части с 18 мая по 13 августа 2016 года. Все это время молодой человек проживал в Калининграде и проводил время по своему усмотрению, а 13 августа добровольно явился в военную прокуратуру.

Калининградский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении.

Механик-радиотелефонист взвода связи 3 мотострелкового батальона той же войсковой части рядовой Дмитрий Моисеенко отсутствовал на службе с 17 июня по 23 июля 2016 года, а затем добровольно прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению служебных обязательств. Однако, с 25 июля по 11 августа прошлого года военнослужащий вновь решил отдохнуть и не явился в срок на службу. 11 августа 2016 года Моисеенко добровольно отправился в военную прокуратуру.

Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Дмитрий Моисеенко проведет в колонии-поселении один год.
Теги: самоволка военные
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