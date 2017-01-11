Два контрактника из Гусева отправились в колонию за самоволку
11 январь 2017, 12:31
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Два контрактника, проходящих службу в войсковой части 90151 в Гусеве за самоволку проведет в колонии-поселении от 9 месяцев до одного года. Об этом сообщает информационное агентство «Русский Запад», ссылаясь на следователя по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту полковника юстиции А.С. Истомина.Теги: самоволка военные
Наводчик оператор гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона войсковой части 90151 рядовой Дмитрий Бодю не появлялся в части с 18 мая по 13 августа 2016 года. Все это время молодой человек проживал в Калининграде и проводил время по своему усмотрению, а 13 августа добровольно явился в военную прокуратуру.
Калининградский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении.
Механик-радиотелефонист взвода связи 3 мотострелкового батальона той же войсковой части рядовой Дмитрий Моисеенко отсутствовал на службе с 17 июня по 23 июля 2016 года, а затем добровольно прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению служебных обязательств. Однако, с 25 июля по 11 августа прошлого года военнослужащий вновь решил отдохнуть и не явился в срок на службу. 11 августа 2016 года Моисеенко добровольно отправился в военную прокуратуру.
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Дмитрий Моисеенко проведет в колонии-поселении один год.
Наводчик оператор гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона войсковой части 90151 рядовой Дмитрий Бодю не появлялся в части с 18 мая по 13 августа 2016 года. Все это время молодой человек проживал в Калининграде и проводил время по своему усмотрению, а 13 августа добровольно явился в военную прокуратуру.
Калининградский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении.
Механик-радиотелефонист взвода связи 3 мотострелкового батальона той же войсковой части рядовой Дмитрий Моисеенко отсутствовал на службе с 17 июня по 23 июля 2016 года, а затем добровольно прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению служебных обязательств. Однако, с 25 июля по 11 августа прошлого года военнослужащий вновь решил отдохнуть и не явился в срок на службу. 11 августа 2016 года Моисеенко добровольно отправился в военную прокуратуру.
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Дмитрий Моисеенко проведет в колонии-поселении один год.
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