13 – 14 января в Гусеве отменены все увеселительные мероприятия
13 январь 2017, 16:12
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Причиной тому стала трагедия, случившаяся утром 13 января в поселке Маяковское.
В 9.34 на пульт оперативного дежурного системы «Безопасный город», администрации округа», поступило сообщение о возгорании квартиры по улице 1-й рабочий переулок вышеуказанного поселка.
В данной квартире проживало 4 человека: гражданка И. 1995 года рождения, ее гражданский муж З. 1994 года рождения, и их двое несовершеннолетних детей 2014 и 2016 года рождения. В результате пожара дети погибли, мать с многочисленными ожогами (70-80% 1-3 степени тяжести) доставлена в Областную клиническую больницу. Сейчас пострадавшая доставлена в ожоговый центр.
На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативная группа следственного комитета МВД и Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы города Калининграда МЧС. Причина возгорания устанавливается, однако уже сейчас можно сказать, что версия взрыва исключена. Пожар начался в одной комнате, где и находилась пострадавшая с детьми. Остальные комнаты, равно как и кухня, от огня не пострадали. По уже имеющейся информации квартира была отключена от электроснабжения за образовавшийся долг. Информация об этом в администрацию округа не поступала.
В 9.34 на пульт оперативного дежурного системы «Безопасный город», администрации округа», поступило сообщение о возгорании квартиры по улице 1-й рабочий переулок вышеуказанного поселка.
В данной квартире проживало 4 человека: гражданка И. 1995 года рождения, ее гражданский муж З. 1994 года рождения, и их двое несовершеннолетних детей 2014 и 2016 года рождения. В результате пожара дети погибли, мать с многочисленными ожогами (70-80% 1-3 степени тяжести) доставлена в Областную клиническую больницу. Сейчас пострадавшая доставлена в ожоговый центр.
На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативная группа следственного комитета МВД и Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы города Калининграда МЧС. Причина возгорания устанавливается, однако уже сейчас можно сказать, что версия взрыва исключена. Пожар начался в одной комнате, где и находилась пострадавшая с детьми. Остальные комнаты, равно как и кухня, от огня не пострадали. По уже имеющейся информации квартира была отключена от электроснабжения за образовавшийся долг. Информация об этом в администрацию округа не поступала.
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