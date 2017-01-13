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13 – 14 января в Гусеве отменены все увеселительные мероприятия

13 январь 2017, 16:12
13 – 14 января в Гусеве отменены все увеселительные мероприятия
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Причиной тому стала трагедия, случившаяся утром 13 января в поселке Маяковское.

В 9.34 на пульт оперативного дежурного системы «Безопасный город», администрации округа», поступило сообщение о возгорании квартиры по улице 1-й рабочий переулок вышеуказанного поселка.

В данной квартире проживало 4 человека: гражданка И. 1995 года рождения, ее гражданский муж З. 1994 года рождения, и их двое несовершеннолетних детей 2014 и 2016 года рождения. В результате пожара дети погибли, мать с многочисленными ожогами (70-80% 1-3 степени тяжести) доставлена в Областную клиническую больницу. Сейчас пострадавшая доставлена в ожоговый центр.

На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативная группа следственного комитета МВД и Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы города Калининграда МЧС. Причина возгорания устанавливается, однако уже сейчас можно сказать, что версия взрыва исключена. Пожар начался в одной комнате, где и находилась пострадавшая с детьми. Остальные комнаты, равно как и кухня, от огня не пострадали. По уже имеющейся информации квартира была отключена от электроснабжения за образовавшийся долг. Информация об этом в администрацию округа не поступала.
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# 1 Сапёрная д.4
  • Сегодня, 17:04
  • Гости
Уважаемая администрация!!!!! Ставлю вас в известность, что в данном доме в квартира № 16 так же обесточена от электричества, в квартире проживает неблагополучна пьющая семья, которая в вечернее и ночное время использует для освещения открытый огонь (свечи). Мы, соседи, с очередной раз ощутили применительно к себе чувство страха. Соболезнуем погибшим, но нашим чиновникам на нас наплевать. Не раз писали в ЖЭК, участковым - без толку! Готовим очередное письмо в красное здание! Что надо делать, чтобы потом траур по городу не объявлять?????? Лицемеры! А близким - соболезнование! Очень страшная трагедия!!!!!!
ЦитироватьОтветить7
# 2 Сапёрная д.4
  • Сегодня, 17:06
  • Гости
... По уже имеющейся информации квартира была отключена от электроснабжения за образовавшийся долг. Информация об этом в администрацию округа не поступала.
Примите это сообщение как официальное обращение в администрацию!
ЦитироватьОтветить2
# 3 Житель
  • Сегодня, 17:52
  • Гости
Это страшная трагедия! Но как можно отключить электроэнергию в такой холод, в зиму, когда в квартире двое крошек!Ведь очевидно, что мать не работает! Ну дождитесь хотя бы весну! Ну кто поможет таким людям?! Ну где опека сельсовет, админы!? КАК выживать таким семьям?
ЦитироватьОтветить9
# 4 Роман Валентинович
  • Сегодня, 19:22
  • Гости
К сожалению всем на всех плевать. Очень жалко маленьких деток.
ЦитироватьОтветить3
# 5 Мираторг
  • Сегодня, 19:52
  • Посетители
Цитата: Сапёрная д.4
Уважаемая администрация!!!!! Ставлю вас в известность, что в данном доме в квартира № 16 так же обесточена от электричества, в квартире проживает неблагополучна пьющая семья, которая в вечернее и ночное время использует для освещения открытый огонь (свечи). Мы, соседи, с очередной раз ощутили применительно к себе чувство страха. Соболезнуем погибшим, но нашим чиновникам на нас наплевать. Не раз писали в ЖЭК, участковым - без толку! Готовим очередное письмо в красное здание! Что надо делать, чтобы потом траур по городу не объявлять?????? Лицемеры! А близким - соболезнование! Очень страшная трагедия!!!!!!

Пишите в приёмную президента. В красном здании одни лицемеры пора под сраку пинка не получат никакого движения не будет.
Регистрация: 3.02.2014   Всего 131 комментарийЦитироватьОтветить6
# 6 Зритель
  • Сегодня, 21:19
  • Гости
Цитата: Сапёрная д.4
Уважаемая администрация!!!!! Ставлю вас в известность, что в данном доме в квартира № 16 так же обесточена от электричества, в квартире проживает неблагополучна пьющая семья, которая в вечернее и ночное время использует для освещения открытый огонь (свечи). Мы, соседи, с очередной раз ощутили применительно к себе чувство страха. Соболезнуем погибшим, но нашим чиновникам на нас наплевать. Не раз писали в ЖЭК, участковым - без толку! Готовим очередное письмо в красное здание! Что надо делать, чтобы потом траур по городу не объявлять?????? Лицемеры! А близким - соболезнование! Очень страшная трагедия!!!!!!


А с какого перепугу вы решили, что свечи, это криминал?! Газовая плита тоже открытый огонь, не так ли?
ЦитироватьОтветить0
# 7 сосед
  • Сегодня, 21:21
  • Гости
жалко всех соседи тут ни причем виноваты сами родители все вопросы решимы и свет не отключили бы если родители приняли бы меры
ЦитироватьОтветить0
# 8 анна
  • Сегодня, 21:38
  • Гости
Нашей администрации наплевать....я с детьми проживаю в аварийном доме который давно должны были расселить,расселили только две квартиры,а я и мои дети не можем добиться ничерта...а ведь тоже обогреваемся обогревателями.У нас правительство не чешется пока не случится беда.
ЦитироватьОтветить1
# 9 Джордж
  • Сегодня, 21:51
  • Гости
Цитата: анна
Нашей администрации наплевать....я с детьми проживаю в аварийном доме который давно должны были расселить,расселили только две квартиры,а я и мои дети не можем добиться ничерта...а ведь тоже обогреваемся обогревателями.У нас правительство не чешется пока не случится беда.

Анна не врите!Ещё Цукаанов отчитался перед президентом,что аварийногожилья в области не осталось
ЦитироватьОтветить1
# 10 Гость Гость
  • Сегодня, 22:58
  • Гости
Другие комнаты не пострадали, мать выпрыгнула в окно, дети погибли в горящей комнате...Очень странные и страшные обстоятельства!
ЦитироватьОтветить0

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