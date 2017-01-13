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Причина пожара в посёлке Маяковское – неосторожное обращение с огнем

13 январь 2017, 19:06
Причина пожара в посёлке Маяковское – неосторожное обращение с огнем
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13 января в поселке Маяковского, в трехкомнатной квартире по улице 1-й рабочий как сообщили в главном управлении МЧС по Калининградской области, произошло загорание матраца и постельных принадлежностей на площади 2 квадратных метра.

В результате случившегося пострадали три человека. Два несовершеннолетних ребенка и их мать. Дети скончались до приезда пожарного расчета. Их мать доставлена в ожоговый центр в тяжелом состоянии.

В администрации округа было проведено два совещания по данной трагедии с представителями силовых структур, МЧС и профильных министерств Правительства Калининградской области. На первом, собравшиеся обсудили случившееся. Были определены меры помощи пострадавшей семье. Поручено было всем социальным службам оказать всевозможное содействие.

Второе совещание было созвано, когда стала известна причина возгорания. На нем присутствовали представители правоохранительных органов, МЧС, госпожнадзора, электроснабжающей организации, руководители управляющих компаний и начальников территориальных отделов.

Согласно протоколу совещания собравшиеся осудили вопросы первоочередных мер профилактики безопасного пользования огнем в быту. Взаимодействие службы участковых уполномоченных полиции, участковых врачей и фельдшеров сельских поселений с социальными службами администрации округа.

Начальникам территориальным отделов и руководителям управляющих компаний и организаций было поручено, в кратчайшие сроки провести сходы граждан, по информированию о мерах противопожарной безопасности. Кроме того создана комиссия по дополнительному обследованию жилых помещений, которые не имеют централизованного отопления на предмет наличия топлива на зимний период, а также технического состояния котлов и системы отопления.

Также собравшиеся рекомендовали представителям «Янтарьэнерго» информировать руководство администрации округа об отключении квартир, собственники или наниматели которых имеют задолженность перед поставщиком электроэнергии.
Теги: пожар Маяковское
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# 1 простой
  • Сегодня, 20:08
  • Гости
если бы соседи были повнимательней к друг другу такого- бы не случилось.
ЦитироватьОтветить0
# 2 сосед
  • Сегодня, 21:31
  • Гости
а при чем соседи виноваты тут родители все вопросы решимы и свет бы не отключали если бы мамаша приняла меры дура
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