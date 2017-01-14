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Мать мальчиков, погибших при пожаре в Маяковском, скончалась в ожоговом центре

14 январь 2017, 15:10
Мать мальчиков, погибших при пожаре в Маяковском, скончалась в ожоговом центре
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21-летняя мать двоих мальчиков, погибших при пожаре в Маяковском, скончалась в ожоговом центре. Об этом Клопс.Ru сообщила близкая подруга 21-летней женщины. Информацию подтвердили в администрации Гусевского городского округа.

Девушка умерла в четыре часа утра в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Туда её доставили с многочисленными ожогами и переломами обеих ног 13 января.

Пожар в селе Маяковское начался утром 13 января. По данным МЧС, причиной стало возгорание матраца и постельных принадлежностей. В результате погибли двое мальчиков. Одному из них было 2,8 лет, второму – меньше года. Сотрудники регионального следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.
Теги: пожар Маяковское
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# 1 сочуствующий
  • Вчера, 15:26
  • Гости
стихия и глупость-жалко семью.земля им пухом.
ЦитироватьОтветить0
# 2 Дед Мазай
  • Вчера, 16:28
  • Гости
Земля пухом! Мужу и отцу терпения и смирения!! Не дай Бог сорваться и опуститься..
ЦитироватьОтветить0
# 3 Китаец
  • Вчера, 18:35
  • Гости
Ужас...просто ужас.
Энергетики вы наши бедные...Доотключались?? Никто не знал что там детки?? Законы такие?? Так может за неуплату ввести ответственность - сразу на тот свет??? Нахрен органов насоздавали всяких надзорных и контролирующих?? Чтобы потом сказать о тех кого не стало, что сами виноваты?? Все кто к этому причастен может от земного закона и ответственности и уйдут, но там!!! ответить придется
Земля пухом им... больше нет слов...ужас
ЦитироватьОтветить3
# 4 Гость Наталья
  • Вчера, 18:49
  • Гости
Полностью согласна с Китайцем за эти смерти должны нести ответственность энергоснабжающая организация что оставила без света семью с маленькими детьми
ЦитироватьОтветить1
# 5 Не кури в постеле
  • Вчера, 19:12
  • Гости
Цитата: Гость Наталья
Полностью согласна с Китайцем за эти смерти должны нести ответственность энергоснабжающая организация что оставила без света семью с маленькими детьми

А почему энергетики виноваты, а не вы лично?
ЦитироватьОтветить2
# 6 соболезную
  • Вчера, 19:30
  • Гости
Соболезную всем близким.
Но не думаю, что отсутствие электричества заставило родителей вести подобный образ жизни! Что отец семьи сделал за это время, чтобы создать условия для своих малолетних детей? А кто заставлял их пить или курить в постели? Тоже энергетики или сотрудники администрации? Да и озвученный доход в 25 т.р. не самый маленький по нашим меркам.
ЦитироватьОтветить2
# 7 Он знал
  • Вчера, 19:35
  • Гости
Причем тут отключение света?? Внимательно читайте новость предыдущую! Написано-Мама пила до 3 ночи, из за размолвки с папой (хотя по комментариям семья не пьющая) и возгорание постельных принадлежностей произошло, в результате неосторожного обращения с огнем. Карл, причем тут электроэнергия!? Вывод прост-мама спала, дети играли со огнем. Второй вариант-розетка левак-накрыли обогреватель масляный. Виновата администрация, соседи и энергетики.. Ага
ЦитироватьОтветить0
# 8 соболезную
  • Вчера, 19:43
  • Гости
Он знал,
дети играли? Я склонна предполагать, что выпившая мать курила в постели!
А отец вообще не волновался, что дети остались с мамой в неадекватном состоянии? А бабушки-дедушки? И неужели эта молодая мама, получающая пенсию по утери кормильца, не была в поле зрения отдела опеки и управления соц. защиты?
Легче всего обвинить администрацию и электриков, или даже малых деток (мягких им облачков).
ЦитироватьОтветить1
# 9 Он знал
  • Вчера, 21:06
  • Гости
Цитата: соболезную
Он знал,
дети играли? Я склонна предполагать, что выпившая мать курила в постели!
А отец вообще не волновался, что дети остались с мамой в неадекватном состоянии? А бабушки-дедушки? И неужели эта молодая мама, получающая пенсию по утери кормильца, не была в поле зрения отдела опеки и управления соц. защиты?
Легче всего обвинить администрацию и электриков, или даже малых деток (мягких им облачков).

Я с каждым вашим словом согласен!
ЦитироватьОтветить0
# 10 Мираторг
  • Вчера, 21:27
  • Посетители
Откуда иакая уверенность что курила в постеле или левак был? Может свечку не затушила и уснула...?
Регистрация: 3.02.2014   Всего 136 комментариевЦитироватьОтветить1

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