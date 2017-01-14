Мать мальчиков, погибших при пожаре в Маяковском, скончалась в ожоговом центре
14 январь 2017, 15:10
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21-летняя мать двоих мальчиков, погибших при пожаре в Маяковском, скончалась в ожоговом центре. Об этом Клопс.Ru сообщила близкая подруга 21-летней женщины. Информацию подтвердили в администрации Гусевского городского округа.Теги: пожар Маяковское
Девушка умерла в четыре часа утра в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Туда её доставили с многочисленными ожогами и переломами обеих ног 13 января.
Пожар в селе Маяковское начался утром 13 января. По данным МЧС, причиной стало возгорание матраца и постельных принадлежностей. В результате погибли двое мальчиков. Одному из них было 2,8 лет, второму – меньше года. Сотрудники регионального следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.
Девушка умерла в четыре часа утра в Центральной городской клинической больнице Калининграда. Туда её доставили с многочисленными ожогами и переломами обеих ног 13 января.
Пожар в селе Маяковское начался утром 13 января. По данным МЧС, причиной стало возгорание матраца и постельных принадлежностей. В результате погибли двое мальчиков. Одному из них было 2,8 лет, второму – меньше года. Сотрудники регионального следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.
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