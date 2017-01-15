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В Гусеве женщина провалилась под лед, спасая гибнущего лебедя

15 январь 2017, 00:58
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На неоднократные обращения жителей области в МЧС с просьбой помочь снять раненных птиц с поверхности водоемов в районных отделениях отвечали, что не обладают средствами спасения на воде. Об этом пишет портал «Калининград24».

На мое личное обращение в отделении МЧС в Железнодорожном развели руками «мы только пожары тушим» и помочь на воде отказались. Волонтеры приюта-передержки «Клюквенное» сообщают также, что на вызов из Гусева в службе спасения предложили обратиться к общественникам. Простые жители оказывались не так равнодушны к гибнущим пернатым, как спасатели, и принимались помогать им самостоятельно, иногда с риском для жизни. И если в Железнодорожном обошлось без происшествий, то в Гусеве местная жительница, спасая умирающего лебеденка на реке, провалилась под лед. Об этом рассказали волонтеры приюта-передержки «Клюквенное» на свой странице в социальной сети «В контакте».

«Я так испугалась! Да еще ноги от холода сразу свело!» - поделилась своими впечатлениями с «Клюквенным» Татьяна Сафронова, спасавшая птенца лебедя.

К счастью, для женщины все обошлось благополучно, самостоятельно выбравшись из реки и сменив вымокшую одежду, она отправилась искать помощи у других жителей города. Вместе с соседом ей удалось снять лебеденка со льда, но птице это, к сожалению, уже не помогло. У слишком ослабленного организма молодого лебедя не осталось сил для борьбы за свою жизнь.

В «Клюквенном» убедительно просят жителей области не выходить в одиночку на лед и не рисковать своим здоровьем и жизнью ради спасения птиц.

Но люди выходят на лед не только для помощи раненным птицам: начался сезон зимней подводной рыбалки, а дети ждут возможности испробовать на себе все зимние забавы, и иногда терпения им не хватает. Когда несколько дней назад в Железнодорожном на озере я обратила внимание на гуляющих по льду детей, мне пришлось сделать звонок в 112, поскольку на мои замечания дети не реагировали. Дети среднего школьного возраста находились на льду без взрослых, к тому же в местах, где проходит течение и лед устанавливается в последнюю очередь – здесь на него не рискуют выходить даже опытные рыбаки. Отреагировавшие на вызов сотрудники полиции обещали провести беседу с детьми и родителями об опасностях таких прогулок по льду.



Ситуация с гибнущими от резкого похолодания птицами, о которой мы писали ранее, выявила проблемы не только в области организации природоохраны. Как сообщают участники спасения лебедей, в районных отделениях МЧС нет средств для спасения на воде. Такие ответы были получены волонтерами и местными жителями при обращении в МЧС в поселке Железнодорожный Правдинского округа, в городе Светлом и в Гусевском округе.

Погода в области стоит последние дни переменчивая, сильные морозы сменяются резкими оттепелями, и не успевший установиться лед таит в себе много опасностей в первую очередь для людей. Как будут спасать провалившегося под лед человека без специальных средств – вопрос для жителей области пока открытый.
Теги: МЧС
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