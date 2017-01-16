Автосервис Техник
» » » В Гусевском районе полицейские задержали подозреваемого в двух квартирных кражах

В Гусевском районе полицейские задержали подозреваемого в двух квартирных кражах

16 январь 2017, 12:24
В Гусевском районе полицейские задержали подозреваемого в двух квартирных кражах
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
В Гусевском районе оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Нестерова по подозрению в краже имущества из квартиры 44-летней жительницы одного из поселков. По данным полиции, злоумышленник путем свободного доступа проник в жилище потерпевшей и похитил дамскую сумочку, в которой находились деньги в сумме 2500 рублей.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД установили, что задержанный причастен к краже мобильного телефона и ключей от автомобиля из квартиры 54-летнего жителя Гурьевского района. По предварительным данным, в чужое жилище мужчина проник через незапертую дверь.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый помещен в следственный изолятор. Полицейские проверяют его причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Теги: кража полиция
0 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве ранее судимый мужчина похитил фотоаппарат из квартиры пожилой женщины
В Гусеве ранее судимый мужчина похитил фотоаппарат из квартиры пожилой женщины
В Гусеве злоумышленник, выставив оконную раму, похитил из квартиры телевизор
В Гусеве злоумышленник, выставив оконную раму, похитил из квартиры телевизор
30-летний местный житель украл продукты питания из квартиры пенсионерки
30-летний местный житель украл продукты питания из квартиры пенсионерки
В Гусеве злоумышленник похитил из квартиры два мобильника и продукты питания
В Гусеве злоумышленник похитил из квартиры два мобильника и продукты питания

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent