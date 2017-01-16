В Гусевском районе полицейские задержали подозреваемого в двух квартирных кражах

16 январь 2017, 12:24

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В Гусевском районе оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя Нестерова по подозрению в краже имущества из квартиры 44-летней жительницы одного из поселков. По данным полиции, злоумышленник путем свободного доступа проник в жилище потерпевшей и похитил дамскую сумочку, в которой находились деньги в сумме 2500 рублей.



В ходе дальнейших разбирательств сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД установили, что задержанный причастен к краже мобильного телефона и ключей от автомобиля из квартиры 54-летнего жителя Гурьевского района. По предварительным данным, в чужое жилище мужчина проник через незапертую дверь.



В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый помещен в следственный изолятор. Полицейские проверяют его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

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