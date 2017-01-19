Сотрудники МЧС выезжали на тушение пожаров в Ясную поляну и Маяковское
19 январь 2017, 15:21
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19 января 2017 года на территории Гусевского городского округа зафиксировано два пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Теги: пожар
В 4.18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в хуторе Ясная Поляна Гусевского городского округа. Горели чердачные перекрытия жилого одноэтажного кирпичного дома довоенной постройки.
В 6.48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Маяковском Гусевского городского округа. Горела стена кухни квартиры на втором этаже жилого двухэтажного кирпичного дома. Потушено до прибытия подразделений пожарной охраны.
В обоих случаях для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
В 4.18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в хуторе Ясная Поляна Гусевского городского округа. Горели чердачные перекрытия жилого одноэтажного кирпичного дома довоенной постройки.
В 6.48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Маяковском Гусевского городского округа. Горела стена кухни квартиры на втором этаже жилого двухэтажного кирпичного дома. Потушено до прибытия подразделений пожарной охраны.
В обоих случаях для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
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