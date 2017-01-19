Житель Гусева получил 5 лет и 4 месяца колонии за причинение незнакомцу тяжкого вреда здоровью

19 январь 2017, 17:16

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Днем 25 декабря 2014 года из окна квартиры по ул. Советской в г. Гусеве обвиняемый увидел во дворе незнакомого мужчину, который красил мусорные ящики. Подсудимый спросил у рабочего, не знает ли он, кто живет на втором этаже, однако последний не отреагировал. Тогда подсудимый взял пневматический пистолет, вышел на улицу и нанес потерпевшему один удар по голове, после чего произвел не менее двух выстрелов в сторону мужчины, причинив тяжкий вред здоровью последнего.



В судебном заседании подсудимый вину признал частично и пояснил, что ударил мужчину, поскольку последний начал его оскорблять, пытался ударить, утверждал, что не стрелял в него.



Суд на основе представленных доказательств счел обвиняемого виновным и квалифицировал действия подсудимого по п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.



К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес частичное признание вины, молодой возраст.



Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. Ранее мужчина судим по ч.1 ст. 175, п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.



Приговором Гусевского городского суда обвиняемый приговорён к 5-ти годам лишения свободы. К назначенному сроку частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору, в связи с чем окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком 5 лет 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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