За убийство сожителя женщина из Гусева получила восемь лет колонии

20 январь 2017, 10:32

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Вечером, 21 мая 2016 года, в квартире дома в городе Гусев подсудимая в состоянии алкогольного опьянения нанесла в ходе ссоры сожителю три удара ножом в область груди. От полученных телесных повреждении мужчина скончался на месте преступления.



В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении, признала частично и пояснила, что в ходе распития спиртного между ней и сожителем на почве ревности возник конфликт, мужчина стал ее оскорблять, затем нанес удары по голове и попытался задушить. Утверждала, что убивать потерпевшего не хотела, а хотела защитить себя.



Однако в ходе предварительного следствия женщина подробно описывала как в ходе ссоры с сожителем схватила нож и умышленно нанесла ему удары.



Оценив доказательства в совокупности (показания свидетелей, протоколы следственных и судебных действий, заключения экспертов, иные материалы уголовного дела), суд счел вину подсудимой полностью доказанной и квалифицировал ее действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес частичное признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию преступления, молодой возраст, наличие на иждивении малолетнего ребенка.



Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.



Приговором Гусевского городского суда женщина осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 8-ми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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