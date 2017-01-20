Военно-правовой центр
» » » Под Гусевом столкнулись «Мерседес» и «БМВ», два человека погибли

Под Гусевом столкнулись «Мерседес» и «БМВ», два человека погибли

20 январь 2017, 12:11
Под Гусевом столкнулись «Мерседес» и «БМВ», два человека погибли
  • Размер шрифта
  • +
  • ++
Сегодня, 20 января около 10 часов утра, в смертельном ДТП на 135-м километре дороги федеральной трассы Гусев — Нестеров погибли 21-летние супруги, находившиеся в «БМВ». Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель «Мерседеса» пошел на обгон впереди идущей машины. При этом в автомобиле помимо мужчины сидели его жена и 4-летний ребенок. Они ехали из Калининграда в сторону Нестерова. В районе поворота на Ясную поляну мужчина выехал на встречку, не убедившись в безопасности своих действий.

«Водитель, видимо, думал, что успеет обогнать, но погодные условия сыграли свою роль. Он не смог завершить манёвр и на встречной в лобовую столкнулся с «БМВ». При этом мужчина за рулём «БМВ» пытался уйти от столкновения, пытался отъехать в сторону, выкручивал руль. Но счёт шёл на секунды. В итоге «Мерседес» ударил «БМВ» в бок, машину развернуло и выбросило с трассы», — рассказала глава пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.

В итоге супружеская пара, ехавшая в «БМВ», погибла на месте. Женщина, сидевшая на переднем сидении «Мерседеса» доставлена в реанимацию БСМП в крайне тяжелом состоянии. Её муж и ребенок находятся в больнице Гусева в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Окончательные данные будут сделаны после проведения авто-технической экспертизы.

На фотографиях, которые опубликованы в «Сообществе автомобилистов Калининградской области» видно, что авто получили сильные повреждения.
Теги: авария
1 412 просмотров   |   4 комментария
Новость отредактирована Сегодня, 12:54
Причина: Дополнено
0
Другие новости по теме
28 октября на трассе под Гусевом столкнулись три автомобиля
28 октября на трассе под Гусевом столкнулись три автомобиля
Под Гусевом после столкновения две иномарки улетели в кювет, пострадали трое
Под Гусевом после столкновения две иномарки улетели в кювет, пострадали трое
Под Гусевом пришлось привлекать МЧС для помощи пострадавшему в ДТП
Под Гусевом пришлось привлекать МЧС для помощи пострадавшему в ДТП
24 декабря в Гусевском районе на автодороге «Калининград-Нестеров» произошло ДТП
24 декабря в Гусевском районе на автодороге «Калининград-Нестеров» произошло ДТП
# 1 Дикарь
  • Сегодня, 13:12
  • Гости
Да какого черта вообще происходит у людей в головах? Ну вот какого так рисковать?
ЦитироватьОтветить0
# 2 я
  • Сегодня, 15:36
  • Гости
из-за одного придурка 2 трупа
ЦитироватьОтветить0
# 3 Тише едешь- больше увидишь
  • Сегодня, 15:43
  • Гости
Просто они не одели светоотражатели.
ЦитироватьОтветить0
# 4 BRAT
  • Сегодня, 15:54
  • Гости
Цитата: Тише едешь- больше увидишь
Просто они не одели светоотражатели.

Ирония здесь неуместна.
ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent