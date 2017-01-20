Под Гусевом столкнулись «Мерседес» и «БМВ», два человека погибли
20 январь 2017, 12:11
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Сегодня, 20 января около 10 часов утра, в смертельном ДТП на 135-м километре дороги федеральной трассы Гусев — Нестеров погибли 21-летние супруги, находившиеся в «БМВ». Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.авария
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель «Мерседеса» пошел на обгон впереди идущей машины. При этом в автомобиле помимо мужчины сидели его жена и 4-летний ребенок. Они ехали из Калининграда в сторону Нестерова. В районе поворота на Ясную поляну мужчина выехал на встречку, не убедившись в безопасности своих действий.
«Водитель, видимо, думал, что успеет обогнать, но погодные условия сыграли свою роль. Он не смог завершить манёвр и на встречной в лобовую столкнулся с «БМВ». При этом мужчина за рулём «БМВ» пытался уйти от столкновения, пытался отъехать в сторону, выкручивал руль. Но счёт шёл на секунды. В итоге «Мерседес» ударил «БМВ» в бок, машину развернуло и выбросило с трассы», — рассказала глава пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.
В итоге супружеская пара, ехавшая в «БМВ», погибла на месте. Женщина, сидевшая на переднем сидении «Мерседеса» доставлена в реанимацию БСМП в крайне тяжелом состоянии. Её муж и ребенок находятся в больнице Гусева в состоянии средней тяжести.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Окончательные данные будут сделаны после проведения авто-технической экспертизы.
На фотографиях, которые опубликованы в «Сообществе автомобилистов Калининградской области» видно, что авто получили сильные повреждения.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель «Мерседеса» пошел на обгон впереди идущей машины. При этом в автомобиле помимо мужчины сидели его жена и 4-летний ребенок. Они ехали из Калининграда в сторону Нестерова. В районе поворота на Ясную поляну мужчина выехал на встречку, не убедившись в безопасности своих действий.
«Водитель, видимо, думал, что успеет обогнать, но погодные условия сыграли свою роль. Он не смог завершить манёвр и на встречной в лобовую столкнулся с «БМВ». При этом мужчина за рулём «БМВ» пытался уйти от столкновения, пытался отъехать в сторону, выкручивал руль. Но счёт шёл на секунды. В итоге «Мерседес» ударил «БМВ» в бок, машину развернуло и выбросило с трассы», — рассказала глава пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.
В итоге супружеская пара, ехавшая в «БМВ», погибла на месте. Женщина, сидевшая на переднем сидении «Мерседеса» доставлена в реанимацию БСМП в крайне тяжелом состоянии. Её муж и ребенок находятся в больнице Гусева в состоянии средней тяжести.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Окончательные данные будут сделаны после проведения авто-технической экспертизы.
На фотографиях, которые опубликованы в «Сообществе автомобилистов Калининградской области» видно, что авто получили сильные повреждения.
1 412 просмотров | 4 комментарияНовость отредактирована Сегодня, 12:54
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